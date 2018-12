Taggia: Sulle Orme di San Benedetto, un 2019 carico di novità. Arriva il sito e scatta la campagna di tesseramento

Il 2019 è alle porte e a Taggia, il gruppo sulle Orme di San Benedetto, si prepara a tornare con alcune grosse novità, a partire dal nuovo sito per le manifestazioni del gruppo ed alla campagna di tesseramento. Gli organizzatori degli eventi omonimi legati al santo tabiese, hanno pensato che, a fronte del grande successo riscosso in questi anni, sia arrivato il momento di consolidare questa realtà per aiutarla a perdurare negli anni.



Con questo spirito, i due gruppi, “Sulle Orme di San Benedetto” e l’“Associazione Fuochi Storici San Benedetto” hanno deciso di puntare su una migliore comunicazione ed organizzazione. In questi anni, sono state attivate la pagina Facebook, il gruppo, gli account sui social, da ultimo la app ma mancava all’appello ancora un tassello: il sito. Siccome con il passare del tempo sono aumentate in modo esponenziale le richieste di informazioni, gli organizzatori hanno deciso di attivare uno spazio web che fosse dedicato alle loro attività.



All’indirizzo, https://www.fuochistoricisanbenedettotaggia.com/, i visitatori avranno accesso a tutte quelle informazioni necessarie per conoscere la festa, gli appuntamenti collegati, la storia e gli aspetti organizzativi dietro questa manifestazione. Inoltre, sarà possibile documentarsi con foto e video per capire quale sia lo spirito e le emozioni che si possono vivere partecipando agli eventi. L’altro tassello della nuova strategia del gruppo riguarda la campagna di tesseramento che prenderà il via nel 2019. Attraverso una quota simbolica, chi aderirà, sceglierà di sostenere i tre grandi eventi che caratterizzano il nutrito gruppo ed in segno di riconoscenza verrà donata una tessera simbolo di questo legame.



“Il tesseramento non porterà automaticamente ad entrare a far parte dell’organizzazione e quindi né del gruppo ‘Sulle Orme di San Benedetto, né dell’associazione Fuochi Storici San Benedetto. - ci tengono a precisare i promotori dell’iniziativa - Sarà un modo per testimoniare la propria vicinanza a questa idea di eventi in cui abbiamo creduto sempre, fin dall’inizio, con l’intento di non perdere una tradizione legata alla storia di Taggia e che ogni anno porta in questo borgo migliaia di visitatori da ogni dove. Riteniamo che questo possa essere un primo passo per avvicinarsi alla festa e dimostrare quanto si creda in essa, quanto la si voglia veder crescere e quindi nel suo futuro”.



Intanto fervono i preparativi per il primo degli appuntamenti del gruppo. Stiamo parlando di “Aspettando Sulle Orme di San Benedetto”. A breve saranno resi noti tutti i dettagli sull’evento già programmato per l’11 gennaio. Sarà un primo passo verso il 9 febbraio con i festeggiamenti di San Benedetto ed in vista della manifestazione estiva, sulle Orme di San Benedetto, attesa per agosto.