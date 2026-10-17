Sanremo, buche e avvallamenti in via Padre Semeria: “Auto e moto costrette a fare lo slalom”

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice, Francesca Pesce, che richiama l’attenzione sulle condizioni di via Padre Semeria a Sanremo, strada che percorre quotidianamente in moto.

«Abito in questa zona dal 1993 e tutti i giorni percorro via Padre Semeria avanti e indietro con la moto. Giorno dopo giorno il mio malcontento aumenta sempre di più. Già da mesi bisogna fare lo slalom tra dossi e buche; ora si sono aggiunti anche i tagli trasversali effettuati lungo la strada da alcune ditte. I successivi ripristini, realizzati con uno strato molto sottile di materiale, hanno lasciato degli avvallamenti che rendono ancora più difficoltosa la percorrenza. Auto e moto sono costrette a continui slalom, arrivando in alcuni casi anche a spostarsi sulla corsia opposta.

Mi domando: nessuno in Comune controlla come queste ditte eseguono i lavori e come viene ripristinata la strada? Sarebbe necessario intervenire per evitare ulteriori danneggiamenti e, soprattutto, incidenti che potrebbero avere gravi conseguenze.

Per favore, fate intervenire qualcuno».