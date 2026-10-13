Sanremo, sacchi di indifferenziata abbandonati nei giardini di via Montà: "Una situazione che si ripete da mesi"

Una situazione che, secondo quanto segnalato da un cittadino, andrebbe avanti ormai da diversi mesi e che riguarda il corretto conferimento dei rifiuti nei giardini all'inizio di via Montà, a Sanremo. Qui, stando alla denuncia, verrebbero lasciati con una certa regolarità sacchi di rifiuti indifferenziati, al di fuori delle modalità previste per la raccolta. Una circostanza che solleva interrogativi sul rispetto delle regole della differenziata e sulla necessità di individuare eventuali comportamenti scorretti, nell'interesse del decoro urbano e di chi si impegna quotidianamente a conferire i rifiuti nel modo corretto.

A rendere la vicenda ancora più singolare è un particolare evidenziato nella segnalazione: i sacchi utilizzati sembrerebbero essere quelli in dotazione ad Amaie Energia, la società che si occupa dei servizi ambientali sul territorio. Un elemento che il cittadino ritiene meritevole di un approfondimento, senza tuttavia trarre conclusioni sulle circostanze che portano quei sacchi a essere lasciati proprio in quell'area. A sostegno della segnalazione ci sono state inviate alcune fotografie, che documentano quanto accade nei giardini e che vengono indicate come riscontro concreto di una situazione descritta come tutt'altro che occasionale.

Il cittadino riferisce inoltre di aver già contattato il numero verde per segnalare il problema, ricevendo una risposta che avrebbe escluso la possibilità di quanto denunciato. Da qui la decisione di tornare sulla questione, con l'obiettivo di ottenere chiarimenti e soprattutto di capire se il fenomeno sia stato effettivamente rilevato. La presenza ricorrente dei sacchi, secondo quanto riferito, sarebbe infatti accompagnata dalla loro rimozione ogni mattina da parte degli operatori, circostanza che porta a chiedersi se la situazione sia già nota e se siano state avviate verifiche per comprenderne l'origine.

Tra gli aspetti sollevati nella lettera c'è anche quello relativo all'attività degli ispettori ambientali, impegnati nei controlli sul corretto conferimento dei rifiuti. Il segnalante si domanda se siano state effettuate verifiche specifiche anche in quest'area, proprio alla luce della presunta ripetitività degli episodi. L'obiettivo non è attribuire responsabilità senza elementi certi, ma capire se esistano le condizioni per approfondire una situazione che, se confermata, meriterebbe attenzione al pari delle altre violazioni delle regole sulla raccolta dei rifiuti.

Un ulteriore elemento riguarda la presenza di telecamere nella zona. Anche su questo punto il cittadino auspica che possano essere valutati eventuali riscontri utili, nel rispetto delle procedure previste, per chiarire le modalità con cui i sacchi vengono depositati. La segnalazione riporta così al centro il tema dei controlli sul territorio e dell'efficacia degli strumenti a disposizione per contrastare gli abbandoni e i conferimenti irregolari. La richiesta è quella di fare luce su una situazione descritta come ripetuta nel tempo, verificando se siano necessari ulteriori accertamenti e interventi per garantire il rispetto delle regole e il decoro dei giardini di via Montà.