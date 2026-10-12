Valle Armea, la denuncia di un lettore: "Cimitero in pessime condizioni, da mesi nessuno interviene"

Le condizioni del cimitero pubblico di Valle Armea finiscono al centro della segnalazione di un lettore, Roberto, che denuncia una situazione di degrado che, a suo dire, andrebbe avanti ormai da diversi mesi. Il cittadino si reca ogni sabato al camposanto per fare visita alla tomba di famiglia, dove riposano i suoi nonni e suo padre, e racconta di aver constatato ripetutamente le condizioni che ha documentato anche attraverso alcune fotografie. Una situazione che, secondo quanto riferito, non sarebbe stata risolta nonostante il tempo trascorso e le segnalazioni già effettuate.

Roberto ha deciso di rivolgersi alla nostra redazione per portare all'attenzione pubblica una problematica che riguarda un luogo particolarmente importante per la comunità, dove i cittadini si recano per ricordare i propri cari e rendere omaggio alla loro memoria. Le immagini inviate dal lettore documentano le criticità segnalate, sulle quali chiede che vengano effettuate le opportune verifiche e che si intervenga per ripristinare condizioni adeguate. "Buongiorno direttore, sono un vostro lettore e vorrei segnalare le condizioni del cimitero pubblico di Valle Armea", scrive Roberto nella sua lettera. "Io vado tutti i sabati al cimitero perché ho la tomba di famiglia, dove ho i miei nonni e mio padre, e queste condizioni, che sono ben visibili nelle foto, persistono da mesi e mesi".

Il lettore sottolinea di aver già cercato di segnalare la situazione a chi si occupa della struttura, senza però riscontrare cambiamenti. "Ho già comunicato in portineria del cimitero, ma nulla è stato fatto", aggiunge, esprimendo tutta la propria amarezza per una situazione che, a suo giudizio, si protrae ormai da troppo tempo. La richiesta è quindi quella di un intervento che possa finalmente risolvere le criticità evidenziate e restituire al camposanto condizioni decorose. La cura dei cimiteri rappresenta un aspetto importante del rispetto dovuto ai defunti e alle loro famiglie, che frequentano questi luoghi per raccogliersi nel ricordo dei propri cari.

"Spero che dopo la vostra segnalazione qualcosa venga fatto", conclude Roberto, con l'auspicio che le condizioni del cimitero di Valle Armea possano essere verificate e migliorate al più presto.