Sanremo, caduta di calcinacci alla vecchia stazione: chiusi i bagni pubblici di via Rava

Momenti di paura ieri mattina alla vecchia stazione ferroviaria di Sanremo, in via Rava, dove una caduta di calcinacci dal soffitto ha reso necessario l’immediato intervento dei tecnici comunali e la chiusura temporanea dei bagni pubblici.

Secondo le prime ricostruzioni, i frammenti di intonaco si sarebbero staccati all’improvviso, sfiorando alcune persone che in quel momento si trovavano all’interno dei locali. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Non si esclude che il distacco possa essere collegato ai lavori di ristrutturazione in corso sull’intera struttura della vecchia stazione, oggi uno dei punti di passaggio più frequentati di Sanremo grazie alla vicinanza con la pista ciclabile e il mercato del martedì e del sabato.

L’area interessata è stata transennata per motivi di sicurezza e i servizi igienici resteranno chiusi fino a nuova disposizione. Si attende ora il sopralluogo urgente da parte dei tecnici per verificare la stabilità del soffitto e stabilire i tempi di riapertura.