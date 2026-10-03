Basket: Bvc Sanremo E.On., esordio da applausi in DR1 e Pro Recco travolta 81-50 a Villa Citera

Bvc Sanremo E.On. – Pro Recco 81-50 (20-12, 24-21, 22-10, 15-7)

Sanremo E.On: Ferrandini, Dinsthuler, Vallefuoco 5, Campanale 9, Molodyy, Massa, Deda 6, Lupi 6, Colombo 32, Iacob, Tacconi Daniele 7, Tacconi Davide 16. Coach: Simone Sandel.

Pro Recco: Milanti 13, Zacconi 4, Cobianchi 5, Porcile 9, Tabacchi 1, Ferretti 11, Pieranti 6, Codda 1, Pellerano, Bianchi. Coach: M.Bertini.

Parte con il piede giusto il campionato del Bvc Sanremo E.On. in Divisione Regionale 1, il massimo livello del basket regionale. Nella prima giornata, disputata tra le mura amiche di Villa Citera, la formazione sanremese ha superato con un netto 81-50 la Pro Recco, al termine di una gara condotta con autorità praticamente dall'inizio alla fine. Il risultato fotografa una prestazione convincente del gruppo guidato da coach Simone Sandel, capace di imporre subito ritmo e intensità. Il Bvc ha infatti chiuso il primo quarto avanti 20-12, mettendo già in evidenza una buona organizzazione di gioco e una notevole determinazione. La reazione degli ospiti nel secondo periodo non è bastata a cambiare l'inerzia del match. All'intervallo il tabellone segnava infatti 44-33 per i padroni di casa.

Dopo una prima metà di gara comunque combattuta, il Bvc Sanremo ha cambiato decisamente marcia nella ripresa, prendendo definitivamente il largo. Nel terzo quarto sono arrivati ben 22 punti per i matuziani, a fronte dei soli 10 realizzati dal Pro Recco, un parziale che ha consentito alla formazione di Sandel di mettere una seria ipoteca sulla vittoria. Nell'ultimo periodo, invece, il Bvc ha continuato a mantenere alta la concentrazione, concedendo appena 7 punti agli avversari e chiudendo con un eloquente 15-7 di parziale. Una prova corale e concreta, dunque, per una squadra che sembra presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione con un organico più competitivo rispetto agli anni passati, grazie anche al giusto mix tra giocatori esperti e giovani.

A trascinare il Bvc è stato in particolare Colombo, autore di una straordinaria prestazione da 32 punti, miglior realizzatore dell'incontro e autentico protagonista della serata. Importante anche il contributo di Tacconi Davide, che ha chiuso con 16 punti, mentre Campanale ne ha messi a referto 9. A quota 7 Tacconi Daniele, con Vallefuoco, Deda e Lupi rispettivamente a 5, 6 e 6 punti. Dall'altra parte, il Pro Recco ha trovato in Milanti il proprio miglior realizzatore con 13 punti, seguito da Ferretti con 11 e Porcile con 9. Ma la serata di Villa Citera ha premiato soprattutto la prestazione complessiva dei sanremesi, capaci di costruire il successo attraverso una difesa efficace e una produzione offensiva costante.

Il debutto in DR1 rappresentava un primo importante banco di prova per il Bvc Sanremo E.On., chiamato a confrontarsi con il massimo campionato regionale dopo il percorso di crescita delle ultime stagioni. L'esordio ha fornito indicazioni certamente positive a coach Sandel, non soltanto per il largo margine finale, ma anche per le risposte arrivate dall'intero gruppo. La squadra ha infatti mostrato carattere, intensità e continuità, senza concedere al Pro Recco la possibilità di rientrare concretamente in partita. Un successo che vale quindi i primi due punti della stagione, ma soprattutto può rappresentare una spinta sul piano della fiducia in vista dei prossimi impegni. L'obiettivo, naturalmente, resta quello di affrontare il campionato con equilibrio, consapevoli che il percorso sarà lungo e che ogni partita proporrà difficoltà differenti.

Al termine dell'incontro, coach Simone Sandel ha mantenuto un atteggiamento prudente, sottolineando soprattutto le indicazioni arrivate dalla squadra: "Rimaniamo con i piedi per terra anche se si tratta di una vittoria che ci dà fiducia. Sono contento per il risultato, ma soprattutto per aver avuto buone risposte da tutti i ragazzi". Parole che fotografano bene lo spirito con cui il Bvc Sanremo E.On. ha iniziato la nuova avventura in Divisione Regionale 1. La prima risposta del campo è stata dunque positiva, con una vittoria larga e una prestazione che lascia intravedere margini di crescita interessanti. Ora per i matuziani arriva il compito più difficile: confermare quanto di buono mostrato all'esordio e dare continuità a questo avvio di stagione.