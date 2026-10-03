Open Day al Centro Federale FIN di Imperia: sabato 3 ottobre una mattinata per scoprire tutte le attività in piscina

Il Centro Federale FIN di Imperia apre le proprie porte alla città con una mattinata dedicata allo sport, all'acqua e alla scoperta delle numerose attività che si possono praticare all'interno della struttura. L'appuntamento è fissato per sabato 3 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, con un Open Day pensato per bambini, ragazzi, adulti e per tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino la realtà della Federazione Italiana Nuoto.

Sarà l'occasione per visitare il Centro Federale, incontrare gli istruttori e provare gratuitamente le attività didattiche proposte, così da poter scegliere quella più adatta alle proprie esigenze e al proprio livello.

L'offerta è particolarmente ampia. Per i più giovani sono previste la Scuola Nuoto Ragazzi e il Mini Pallanuoto, mentre per gli adulti sarà possibile conoscere la Scuola Nuoto Adulti e il Nuoto Libero. Non mancano inoltre percorsi specifici come il Nuoto Assistito e il Nuoto Agonistico, rivolti a chi desidera avvicinarsi all'attività sportiva in acqua o proseguire il proprio percorso a livello più strutturato.

Accanto alle discipline natatorie trovano spazio anche attività più ludiche e dedicate al movimento: Sincronizzando, Giochi in Acqua, Acquagym e Acquabike completano il programma delle proposte del Centro Federale.

Una mattinata, quindi, non soltanto per chi già frequenta la piscina, ma anche per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo del nuoto e delle attività acquatiche, conoscere gli spazi e confrontarsi direttamente con gli istruttori.