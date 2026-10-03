Montalto Carpasio: Fontanili, Glori Superiore e Roggeri: 250 metri di nuova asfaltatura, ora si guarda al 2027 (Foto)

La strada carrozzabile che conduce alle borgate di Fontanili, Glori Superiore e Roggeri torna al centro dell'attenzione dopo l'intervento di manutenzione straordinaria appena concluso dal Comune di Montalto Carpasio. Un intervento atteso da tempo e che ha permesso di riasfaltare circa 250 metri di carreggiata, restituendo condizioni di maggiore sicurezza e percorribilità a uno dei collegamenti fondamentali per le tre borgate dell'entroterra. A dare evidenza ai lavori è l'associazione "Amici dei 3 Borghi" APS, costituitasi ufficialmente appena sei mesi fa con l'obiettivo di tutelare, valorizzare e promuovere Fontanili, Glori Superiore e Roggeri. Una realtà giovane, ma già impegnata nel confronto con le istituzioni per affrontare le principali criticità che interessano queste piccole comunità.

Le tre borgate rappresentano infatti una realtà particolare dell'entroterra ligure: due residenti, tre aziende agricole e numerose seconde case, che soprattutto durante il periodo estivo tornano ad animarsi grazie alla presenza di proprietari e visitatori. Accanto alla componente residenziale e agricola, esiste una vivace dimensione comunitaria, fatta di iniziative, momenti conviviali e attività di carattere ludico e turistico. In questo contesto, la qualità della viabilità assume un'importanza particolare, perché la strada rappresenta un collegamento indispensabile per chi vive, lavora o trascorre periodi di vacanza nelle borgate. Le condizioni del manto stradale erano state quindi segnalate dall'associazione all'amministrazione comunale, dando vita a un confronto che, secondo quanto riferito dagli "Amici dei 3 Borghi", ha prodotto in tempi relativamente brevi un primo risultato concreto.

"Dopo solo pochi mesi di dialogo con il sindaco Mariano Bianchi e con l'ufficio tecnico del Comune di Montalto Carpasio – spiegano dall'associazione –, abbiamo visto concretizzarsi un intervento che riteniamo importante per le nostre borgate". La manutenzione straordinaria ha riguardato, in questa prima fase, 250 metri della strada, con la riasfaltatura del tratto maggiormente interessato dalle criticità. L'amministrazione comunale ha inoltre previsto di proseguire con i lavori, con l'obiettivo di arrivare alla conclusione dell'intervento nel corso del 2027. Per l'associazione si tratta di un segnale significativo, soprattutto perché dimostra come il confronto diretto tra cittadini, realtà associative e amministrazione possa trasformarsi in interventi concreti sul territorio. "Il Comune è intervenuto in modo tempestivo ed efficace – sottolinea l'associazione –, dimostrando attenzione nei confronti delle esigenze delle nostre comunità".

Il risultato ottenuto non fa però venire meno l'attenzione dell'associazione sulla situazione complessiva della viabilità. Il tratto iniziale della strada, infatti, ricade nella competenza del Comune di Molini di Triora, e proprio questo rappresenta ora il principale elemento di preoccupazione per gli "Amici dei 3 Borghi". L'obiettivo è evitare che il percorso possa presentare condizioni differenti a seconda del territorio comunale attraversato, con una parte progressivamente riqualificata e un'altra ancora caratterizzata dalle criticità segnalate. Da qui l'auspicio che possa aprirsi anche con l'amministrazione di Molini di Triora un confronto analogo a quello già avviato con Montalto Carpasio. "Ci auguriamo che lo stesso tipo di dialogo possa crescere anche con il Comune di Molini di Triora – spiegano –, per evitare il paradosso di avere una strada riparata solo a metà".

La vicenda diventa così anche un esempio di come le piccole comunità dell'entroterra possano farsi parte attiva nella tutela del proprio territorio. La nascita dell'associazione "Amici dei 3 Borghi" ha dato una forma organizzata alle esigenze di Fontanili, Glori Superiore e Roggeri, con l'intenzione di mantenere alta l'attenzione non soltanto sulla viabilità, ma più in generale sulla valorizzazione delle borgate e delle loro potenzialità. La strada rappresenta, in questo senso, un'infrastruttura essenziale non solo per i residenti, ma anche per le aziende agricole, per i proprietari delle seconde case e per chi raggiunge queste località per motivi turistici o per partecipare alle iniziative della comunità. I 250 metri appena riasfaltati rappresentano quindi il primo passo di un percorso più ampio, destinato a proseguire con gli interventi programmati per il 2027 e con il confronto con tutti gli enti interessati.