San Francesco d’Assisi, i Rangers d’Italia Liguria rinnovano il loro impegno per la tutela della natura

In occasione della Festa di San Francesco d’Assisi, Celeste Patrono dei Rangers d’Italia, i volontari della Sezione Liguria ODV dell’Associazione Nazionale Rangers d’Italia rinnovano il loro impegno quotidiano nella difesa della natura, della biodiversità e del territorio ligure.

«San Francesco – sottolineano dall’associazione – ci insegna che la tutela dell’ambiente non è soltanto un compito, ma un atto profondo di amore e fraternità universale. Custodire i nostri boschi, le nostre riserve e la fauna locale significa custodire la nostra stessa casa comune».

Una ricorrenza che diventa quindi anche occasione per ribadire i valori che guidano l’attività dei volontari e per rivolgere un augurio a tutti i soci, ai volontari e a quanti condividono il rispetto e l’attenzione per il creato.

Per celebrare la giornata, i Rangers d’Italia affidano il loro messaggio anche alla Preghiera dei Rangers d’Italia, dedicata proprio a San Francesco:

«O San Francesco,

nostro Celeste Patrono,

che hai vinto le tentazioni che

inducono l’uomo all’ingiustizia

sociale, rendi forti e generosi,

nella reverenza e nella

adesione alla legge del Signore, quanti

si dedicano, pace ed amore per la natura,

affinché nel rispetto di ogni legge, sia

alimentato lo spirito di umana fraternità.

Per questo imploriamo dal tuo patrocinio

rettitudine alle nostre menti, vigore ai

nostri voleri, onestà agli effetti nostri,

per la serenità delle nostre case, per la

dignità della nostra terra.

Amen».

«Buona festa a tutti i soci, ai volontari e a chiunque porti nel cuore il rispetto per il creato», conclude il messaggio dell’associazione, trasmesso da Michele Belgiovine.