RivierALP, in arrivo due tornelli in legno contro i mezzi motorizzati sui sentieri tra Sanremo e l'entroterra

Prosegue il percorso di realizzazione del progetto RivierALP: Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il mare, con un nuovo intervento destinato a rendere più funzionali e sicuri alcuni dei tracciati dell'area imperiese. Il Comune di Sanremo ha infatti affidato i lavori per la sistemazione del terreno necessaria alla realizzazione e, in parte, alla sistemazione di due tornelli dissuasori in legno, pensati per impedire il transito illecito e dannoso dei mezzi motorizzati sui percorsi escursionistici e per mountain bike. Le strutture saranno collocate nelle località Langan e Fontana Beulle, andando a completare gli interventi già effettuati sulla rete sentieristica interessata dal progetto.

L'intervento comprende anche la posa di due stabili supporti in legno per le attrezzature destinate alla rilevazione dei flussi. In questo caso le installazioni saranno realizzate nelle località Melosa e Fontana Beulle e serviranno a misurare il passaggio di pedoni e biciclette fuori strada. L'obiettivo è quindi duplice: da una parte proteggere i tracciati dall'accesso dei mezzi motorizzati, dall'altra raccogliere dati utili sulla frequentazione degli itinerari. La determina del Comune sottolinea infatti la necessità di garantire la piena funzionalità del percorso, il suo corretto utilizzo e il monitoraggio dei flussi, anche in vista della conclusione del progetto.

I due tornelli dissuasori in legno rappresentano in particolare un elemento funzionale alla tutela dei percorsi. La loro installazione è prevista su tracciati che fanno parte della rete outdoor di RivierALP e dovrà ostacolare il passaggio di veicoli a motore che potrebbe arrecare danni alla sentieristica. La sistemazione del terreno è stata ritenuta necessaria proprio per consentire la realizzazione delle strutture e assicurarne la corretta collocazione. La determina specifica inoltre che uno dei tornelli sarà realizzato o sistemato a Langan, mentre l'altro interesserà Fontana Beulle, località nella quale è previsto anche uno dei supporti per la rilevazione dei flussi.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio programma RivierALP, finanziato nell'ambito del Programma di cooperazione Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021/2027. Il progetto punta alla creazione di un comprensorio turistico transfrontaliero dedicato all'outdoor, attraverso una rete di itinerari pedonali e ciclabili capace di collegare le zone alpine con il litorale ligure e francese. Per il Comune di Sanremo, che è partner del progetto, è prevista in particolare la gestione degli interventi manutentivi sulla rete sentieristica coinvolta e dell'implementazione della relativa segnaletica.

La nuova lavorazione arriva a completamento degli interventi di manutenzione già realizzati sugli itinerari denominati Ciclovia e Cammino RivierALP. Il Comune aveva infatti già proceduto all'affidamento dei lavori relativi alle piste e ai sentieri dalla località Melosa a Sanremo e dal Monte Saccarello al Garezzo. Ora, con questo ulteriore intervento, si punta a completare le infrastrutturazioni necessarie alla fruizione dei percorsi e al loro monitoraggio. La determina evidenzia anche l'urgenza di procedere, legata all'imminente conclusione del progetto e alla necessità di rispettare il relativo cronoprogramma per la rendicontazione delle spese.

I lavori sono stati affidati direttamente alla Silvestri Srl Impresa Costruzioni, con sede a Sanremo, già coinvolta negli interventi di manutenzione della sentieristica RivierALP. La scelta, come spiegato nella determina, è legata anche alla conoscenza dei tracciati e delle loro caratteristiche morfologiche, oltre che alla volontà di garantire continuità tecnica e operativa con le lavorazioni già eseguite. L'impresa ha presentato un ribasso del 2% sull'importo dei lavori, esclusi gli oneri per la sicurezza. Il valore dell'affidamento ammonta a 5.568,29 euro, ai quali si aggiungono 425,99 euro di oneri per la sicurezza e 1.318,74 euro di Iva.

L'importo complessivo dell'intervento è quindi pari a 7.313,02 euro, Iva compresa. La spesa sarà finanziata attraverso le risorse del progetto Alcotra RivierALP, utilizzando le economie derivanti dai precedenti impegni di spesa. L'affidamento, come stabilito dalla determina dirigenziale firmata il 1° ottobre, è immediatamente efficace e i lavori potranno essere avviati anche anticipatamente, dopo le eventuali verifiche sui requisiti dell'impresa, proprio per rispettare i tempi fissati dal progetto e consentire la successiva rendicontazione delle spese.

Con i tornelli in legno di Langan e Fontana Beulle, dunque, RivierALP aggiunge un ulteriore tassello alla protezione e alla gestione della rete di percorsi tra le Alpi e il mare. Accanto alla funzione di dissuasione nei confronti dei mezzi motorizzati, i nuovi supporti consentiranno di raccogliere informazioni sulla frequentazione da parte di escursionisti e ciclisti. Un sistema che unisce quindi la tutela fisica dei tracciati alla possibilità di monitorarne l'utilizzo, nell'ambito di un progetto che punta a valorizzare il turismo outdoor e sostenibile nell'area transfrontaliera.