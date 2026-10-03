Camporosso, colori e sorrisi al Mulino Lab: bambini e ragazzi protagonisti con la Scuola di Pace (foto)

Una mattinata all’insegna della pittura, della creatività e del divertimento ha animato oggi, sabato 3 ottobre, il Mulino Lab, nell’ex centro La Rocca di Camporosso, dove la Scuola di Pace APS ha organizzato una nuova iniziativa dedicata ai bambini e ai ragazzi del territorio.

L’appuntamento rientra nel progetto seguito da Enrica Novi e continua a raccogliere una partecipazione crescente. Tra colori, giochi e momenti di condivisione, bambini e ragazzi hanno potuto dare spazio alla fantasia e trascorrere alcune ore insieme in un clima allegro e coinvolgente. A rendere ancora più speciale la mattinata è stata la visita del sindaco di Camporosso Davide Gibelli, accolto con entusiasmo dai giovani partecipanti e dagli organizzatori.

«Ho trascorso una mattinata meravigliosa, circondata da bambini e ragazzi che mi hanno emozionato per la loro voglia di creare e giocare», racconta Enrica Novi, sottolineando con soddisfazione come il gruppo continui ad allargarsi: «Siamo sempre di più!». Dalla Scuola di Pace APS arriva infine un ringraziamento al Comune di Camporosso, ai volontari, ai genitori che sostengono le attività e a tutte le persone che continuano a credere nel progetto.

L'appuntamento è ora alla prossima iniziativa, con l'obiettivo di proseguire un percorso che attraverso creatività, gioco e condivisione offre a bambini e ragazzi nuove occasioni per stare insieme.