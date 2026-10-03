Ventimiglia, nuovo piano di lavaggio per strade e marciapiedi: Di Muro scende in campo con Teknoservice

A Ventimiglia parte il nuovo piano di lavaggio della città, con un potenziamento degli interventi dedicati a strade e marciapiedi. A verificarne personalmente l'avvio è stato il sindaco Flavio Di Muro, che nelle scorse notti è sceso in strada al fianco degli operatori di Teknoservice. L'obiettivo è quello di dare una risposta alle numerose segnalazioni arrivate nelle ultime settimane da residenti, commercianti e turisti. Particolare attenzione sarà riservata ai marciapiedi, indicati dallo stesso primo cittadino come una delle principali criticità. "Sono voluto scendere in campo a fianco agli operatori di Tecno Service, che ringrazio perché da questa sera parte un nuovo piano lavaggio della città", ha spiegato Di Muro.

Il nuovo servizio nasce quindi dalla necessità di rimodulare e incrementare le attività di pulizia, soprattutto nelle zone maggiormente frequentate della città. Il sindaco ha sottolineato come le condizioni di alcuni marciapiedi avessero richiesto una maggiore attenzione, anche alla luce delle numerose lamentele ricevute. "Strade, marciapiedi, soprattutto i marciapiedi che sono in condizioni pietose, necessitavano di maggiore attenzione", ha dichiarato il primo cittadino. Le segnalazioni, secondo quanto riferito da Di Muro, sono arrivate da diverse categorie, dai cittadini ai commercianti, fino ai turisti. "Tante le lamentele giuste che ho ricevuto dai miei concittadini, dai commercianti, dai turisti: occorreva la rimodulazione", ha aggiunto.

Il piano è stato riorganizzato anche con il sostegno della maggioranza, come spiegato dal sindaco, e prevede una presenza più capillare degli operatori durante le ore serali. "Abbiamo riorganizzato il servizio anche grazie al sostegno della mia maggioranza. E da questa sera con il nuovo piano lavaggi implementiamo il lavaggio di strade e marciapiedi", ha sottolineato Di Muro. La nuova organizzazione punta quindi a rendere più costante e visibile l'attività di pulizia, intervenendo in maniera coordinata sulle diverse aree della città. Un cambio di passo che l'amministrazione comunale collega direttamente alle richieste arrivate dal territorio.

Saranno tre le unità operative impegnate ogni sera, contemporaneamente, nell'ambito del nuovo piano. Il sindaco ha spiegato che gli operatori saranno impegnati nel lavaggio di 20 miglia nell'ambito del servizio programmato. "Ci saranno tutte le sere, contemporaneamente, tre unità che andranno a pulire 20 miglia", ha detto Di Muro durante il sopralluogo. L'avvio del nuovo piano rappresenta così la risposta dell'amministrazione alle criticità evidenziate sulla pulizia urbana. "Era necessario dare una risposta concreta. Lo abbiamo promesso e stiamo mantenendo questa promessa", ha concluso il sindaco di Ventimiglia.