Castel Vittorio, da ieri attiva la casetta dell’acqua: per i primi giorni il servizio sarà gratuito

È entrata in funzione da ieri la nuova casetta dell’acqua di Castel Vittorio, collocata in piazzale Busciun. A darne comunicazione è il Comune attraverso un apposito avviso rivolto alla cittadinanza. L'amministrazione ha previsto, per i prossimi giorni, un periodo di avvio durante il quale l'erogazione sarà completamente gratuita, così da consentire ai residenti di conoscere e utilizzare il nuovo servizio. Si tratta di una soluzione già presente in diversi centri della provincia di Imperia e pensata per offrire un punto di approvvigionamento di acqua direttamente sul territorio.

Terminata la fase iniziale, la casetta sarà utilizzabile con un costo fissato in 10 centesimi al litro. Sarà possibile scegliere tra acqua refrigerata naturale e acqua refrigerata frizzante, offrendo quindi entrambe le principali possibilità di consumo. Il servizio consentirà di riempire i propri contenitori direttamente presso l'erogatore, con una modalità particolarmente semplice e destinata sia ai residenti sia a chi si trova a Castel Vittorio. Il prezzo indicato dal Comune è quello riportato nell'avviso e rappresenta il costo previsto per l'erogazione una volta concluso il periodo gratuito.

Per Castel Vittorio, intanto, il servizio sarà gratuito nei primi giorni, come specificato nell'avviso comunale. Successivamente entrerà in vigore il costo di 10 centesimi al litro per l'acqua refrigerata, sia naturale sia frizzante. Il Comune precisa inoltre che sulla casetta è esposto un numero di telefono da contattare in caso di necessità, per segnalare eventuali problemi o richiedere assistenza. Un nuovo servizio, dunque, che va ad aggiungersi alle dotazioni a disposizione della comunità del piccolo centro della Valle Nervia.