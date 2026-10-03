Sanremo, dall'alba al palco dell'Ariston senza una sola ripresa: il video è tutto creato con l'intelligenza artificiale

Nessun set, nessun drone e nessuna comparsa. Neppure la bambina protagonista delle immagini è mai stata davanti a una telecamera. Dietro al nuovo video realizzato a Sanremo da Rebel Digital ci sono un team creativo, alcuni riferimenti visivi della città e l'intelligenza artificiale generativa. È l'esperimento con cui l'agenzia sanremese prova a misurarsi con uno degli strumenti destinati a incidere sempre di più anche sulla produzione audiovisiva e sulla comunicazione. Il risultato è un breve racconto costruito attorno a una bambina e a un carillon, che attraversa una Sanremo reinterpretata dall'intelligenza artificiale: il viaggio comincia con le prime luci dell'alba, passa attraverso alcuni luoghi riconoscibili della città e termina sul palco del Teatro Ariston. Una storia apparentemente girata sul territorio, ma realizzata senza organizzare le tradizionali riprese necessarie a una produzione di questo tipo.

"È interamente realizzato con l'intelligenza artificiale". A spiegare il lavoro è Andrea Ventura di Rebel Digital: "Questo video l'abbiamo fatto come esperimento noi, come agenzia di Sanremo. È contestualizzato a Sanremo ed è interamente realizzato con l'intelligenza artificiale: non c'è nulla di girato". Il punto di partenza sono stati i luoghi reali della città, utilizzati come riferimenti per dare al racconto una precisa identità sanremese. Da lì, però, la costruzione delle scene è avvenuta attraverso l'AI. "Abbiamo utilizzato immagini dei nostri luoghi per contestualizzare il video – prosegue Ventura – ma tutto quello che si vede è generato, dalla bambina a tutto il resto". Non si tratta quindi semplicemente di applicare effetti a un filmato tradizionale. Il video nasce direttamente come prodotto generativo, con il lavoro umano che si sposta dalla ripresa sul campo alla progettazione e alla costruzione delle immagini attraverso gli strumenti di intelligenza artificiale.

Un esperimento che guarda alla comunicazione di domani. Rebel Digital ha scelto Sanremo come terreno sul quale testare queste possibilità, trasformando elementi familiari della città in un racconto che, fino a poco tempo fa, avrebbe richiesto location, attrezzature, interpreti e una vera produzione sul posto. L'esperimento apre così anche una finestra su ciò che l'intelligenza artificiale potrebbe rappresentare per la promozione di una città fortemente legata alla propria immagine. Turismo, eventi, cultura e comunicazione possono trovare nella generazione audiovisiva nuovi linguaggi, senza che questo elimini il ruolo creativo di chi sta dietro allo schermo: cambiano piuttosto gli strumenti attraverso i quali un'idea viene trasformata in immagini. Ed è proprio qui che si trova il senso del progetto di Rebel Digital. Dietro un video nel quale non esistono set, attori o riprese tradizionali continua infatti a esserci un team che sceglie il soggetto, costruisce il racconto e guida la tecnologia verso il risultato desiderato.

Questa volta la storia scelta parte da qualcosa di piccolo, una bambina e un carillon, per attraversare Sanremo dall'alba fino a uno dei luoghi che più di tutti ne rappresentano l'immaginario: il palco dell'Ariston. Un viaggio che sembra ripreso da una macchina da presa, ma che quella macchina da presa, in realtà, non l'ha mai vista.