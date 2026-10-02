Guasto tecnico al 112 e 118 in Liguria, ATSL ringrazia il personale: "Garantita la continuità del servizio"

Una giornata caratterizzata da gravi criticità operative per i servizi del 112 e del 118 in Liguria, a causa di un guasto tecnico, che ha richiesto uno sforzo straordinario da parte del personale. Al termine della situazione, la Direzione di Azienda Tutela della Salute Liguria, insieme ai direttori dei servizi Numero Unico Emergenza 112 e 118, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori impegnati nella gestione delle difficoltà. Nonostante le condizioni particolarmente complesse, gli operatori hanno continuato a garantire la risposta alle richieste di emergenza e urgenza. Un impegno che ha consentito di mantenere operativo un servizio essenziale per la popolazione ligure.

La criticità ha richiesto capacità di adattamento, collaborazione e particolare senso di responsabilità, con il personale chiamato ad affrontare una situazione non ordinaria. La Direzione di ATS Liguria sottolinea come, anche in presenza del guasto tecnico, sia stato possibile assicurare la continuità e la sicurezza dei servizi. "Hanno dimostrato grande disponibilità, professionalità e competenza", si legge nel comunicato diffuso dall'azienda. Un riconoscimento rivolto a tutte le persone che, nel corso della giornata, hanno dovuto modificare le proprie modalità operative per far fronte alle difficoltà. L'obiettivo prioritario è rimasto quello di garantire una risposta efficace ai cittadini che necessitavano di assistenza.

Nel messaggio di ringraziamento, ATS Liguria evidenzia quindi il ruolo svolto dagli operatori del NUE 112 e del 118, chiamati quotidianamente a gestire situazioni di emergenza e urgenza. "La situazione ha richiesto impegno straordinario, capacità di adattamento e forte collaborazione", sottolinea la Direzione, rimarcando il contributo fornito dal personale. Il lavoro svolto ha permesso di mantenere attiva la risposta ai cittadini anche durante una giornata segnata da una criticità tecnica. Per l'azienda, si tratta di un ulteriore esempio della professionalità che caratterizza il sistema regionale dell'emergenza-urgenza. Un sistema nel quale il personale rappresenta un elemento centrale per la sicurezza della popolazione.

Il ringraziamento si estende a tutte le operatrici e gli operatori che hanno contribuito alla gestione della situazione, assicurando disponibilità e collaborazione. "A ciascuno di loro va il nostro grazie per il lavoro svolto, per la disponibilità dimostrata e per il senso di responsabilità con cui hanno affrontato la situazione", afferma la Direzione di ATS Liguria. L'azienda sottolinea come il contributo dei lavoratori abbia consentito di mantenere efficiente la risposta alle esigenze dei cittadini. La giornata ha così rappresentato anche un momento per mettere in evidenza il valore del lavoro svolto quotidianamente nei servizi di emergenza. Un impegno spesso svolto in condizioni complesse e che richiede preparazione e prontezza operativa.

Nel comunicato, infine, ATS Liguria definisce il personale del 112 e del 118 un pilastro fondamentale del sistema dell'emergenza-urgenza ligure. La Direzione, insieme ai responsabili dei due servizi, ha voluto quindi ribadire pubblicamente la propria gratitudine per quanto fatto nel corso della giornata. "Questa giornata ha confermato, ancora una volta, il valore e la professionalità delle donne e degli uomini che operano quotidianamente nel NUE 112 e nel 118", si legge nella nota. Un riconoscimento che arriva al termine di una situazione complessa, nella quale è stato necessario garantire la continuità di servizi fondamentali per la comunità. "Grazie a tutte e tutti per l'impegno e per la professionalità dimostrata", conclude ATS Liguria.