Confesercenti incontra Mager e la Giunta: "Rilanciare Sanremo con una visione strategica condivisa"

Si è svolto questa mattina il confronto tra i referenti di categoria di Confesercenti Sanremo, il sindaco Alessandro Mager e diversi assessori della Giunta comunale, dedicato alle prospettive di rilancio economico della Città dei Fiori. Un incontro fortemente voluto dall'associazione per portare all'attenzione dell'Amministrazione le istanze raccolte tra gli associati e, più in generale, dal mondo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Al centro del confronto è stata posta la necessità di rafforzare il ruolo di Sanremo all'interno di un territorio che presenta una forte vocazione internazionale. Una posizione strategica che può contare sulla vicinanza con la Costa Azzurra e il Principato di Monaco. L'obiettivo indicato da Confesercenti è quello di trasformare le potenzialità già esistenti in nuovi progetti di sviluppo e crescita.

Sanremo può infatti contare su un patrimonio di attrattori particolarmente ampio, dal Casinò al Festival della Musica, dalle strutture sportive al porto fino alla pista ciclabile, oltre alla riconosciuta capacità di richiamare visitatori italiani e stranieri. Secondo Confesercenti, però, la forza del brand cittadino deve essere accompagnata da una maggiore programmazione e da una visione strategica condivisa. In questo quadro, l'associazione ha sottolineato l'importanza di costruire nuove sinergie anche nella dimensione europea, sfruttando maggiormente la posizione geografica della città. Il turismo viene considerato il principale volano anche per il commercio, ma per sostenere questa crescita servono infrastrutture pubbliche e private adeguate. Servizi efficienti, mobilità e collegamenti rappresentano quindi alcuni dei principali nodi da affrontare.

Tra le questioni evidenziate durante l'incontro figura la necessità di creare un collegamento diretto con l'aeroporto di Nizza, considerato strategico per una città che punta a rafforzare la propria dimensione internazionale. Confesercenti ha inoltre chiesto di fare chiarezza sul futuro dei due porti cittadini e di valutare la possibilità di nuovi collegamenti via mare. Altro tema centrale è quello dei parcheggi, con la richiesta di progettare nuove aree di sosta sia a ponente che a levante, anche per rispondere alle esigenze dei bus turistici. L'ipotesi indicata è quella di individuare nuovi spazi pubblici alle porte della città, così da alleggerire la pressione sul centro. Nel confronto è stata inoltre ribadita l'importanza della pista ciclabile, per la quale l'associazione auspica una visione unitaria da Ospedaletti ad Andora, coinvolgendo tutti i Comuni interessati.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla riqualificazione e al futuro di alcune delle aree strategiche di Sanremo. Sul tavolo sono finiti Piazza Colombo, Corso Trento Trieste, il Lungomare Vittorio Emanuele II, il Porto Vecchio, Portosole e la Vecchia Stazione. Questioni che si intrecciano con la necessità di valorizzare ulteriormente anche il patrimonio sportivo cittadino, dal Golf al Campo Ippico fino al Palazzetto dello Sport. Per Confesercenti, infatti, l'offerta turistica non può essere separata dalla qualità degli spazi e dei servizi a disposizione di residenti e visitatori. Nel corso del confronto sono stati quindi affrontati anche i temi relativi ai nuovi servizi pubblici, considerati indispensabili per accompagnare lo sviluppo economico. Un insieme di interventi che, nelle intenzioni dell'associazione, dovrebbe inserirsi in una programmazione complessiva e di lungo periodo.

Particolare attenzione è stata riservata alla convenzione con la Rai e al futuro del Festival di Sanremo, considerato da Confesercenti un patrimonio economico e turistico di primaria importanza per la città e per l'intero territorio. L'associazione ha manifestato forte attenzione sulle prospettive future della manifestazione, sottolineando la necessità di tutelarne il valore e le ricadute sul sistema economico locale. Un altro capitolo riguarda la ricettività alberghiera, con la richiesta di favorire il rafforzamento dell'offerta attraverso nuovi investimenti. In particolare, secondo Confesercenti, sarà necessario intervenire anche sugli strumenti di pianificazione urbanistica, adeguandoli ai nuovi standard e alle esigenze di un settore turistico in continua evoluzione. L'obiettivo è creare condizioni favorevoli per il rinnovamento delle strutture esistenti e per la realizzazione di nuovi progetti.

Non sono mancati i problemi che incidono più direttamente sulla quotidianità delle attività economiche. Tra questi il trasporto pubblico e la situazione di Riviera Trasporti, insieme alle criticità legate alla rete idrico-fognaria e a Rivieracqua. Secondo Confesercenti si tratta di aspetti che possono avere conseguenze sull'operatività delle imprese e, più in generale, sulla percezione della città da parte di residenti e turisti. Il confronto con il sindaco Mager e con la Giunta è stato definito dall'associazione concreto e orientato al futuro. "Abbiamo apprezzato la disponibilità del Sindaco Mager e della Giunta al confronto e l'attenzione dedicata alle istanze del mondo delle imprese – sottolinea Confesercenti Sanremo –, per noi è fondamentale mantenere aperto un dialogo costante con l'Amministrazione, affinché le esigenze di commercianti, operatori turistici e imprese possano trovare spazio nella programmazione della città".

Al termine dell'incontro Confesercenti Sanremo ha espresso soddisfazione per il confronto e per le risposte ricevute dall'Amministrazione comunale sulle diverse problematiche sottoposte. Le indicazioni portate al tavolo sono state raccolte attraverso il dialogo con gli associati e con il sistema delle imprese sanremesi. L'associazione ha ringraziato il sindaco Alessandro Mager e la Giunta per la disponibilità e per il confronto costruttivo. È già stato inoltre fissato un aggiornamento entro la fine di novembre, quando verranno riprese le questioni affrontate durante l'incontro e saranno verificate le indicazioni emerse. L'obiettivo dichiarato resta quello di contribuire, attraverso un confronto stabile tra Amministrazione e categorie economiche, alla costruzione di una Sanremo sempre più competitiva e attrattiva, capace di valorizzare pienamente la propria vocazione turistica e internazionale.