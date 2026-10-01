RC auto, in Liguria premi in aumento: in provincia di Imperia tariffe stabili a 517 euro. Genova è la più cara

La provincia di Imperia si conferma quella con il premio medio RC auto più basso della Liguria. Ad agosto 2026, secondo i dati dell'Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it, per assicurare un'automobile nella provincia ponentina sono stati necessari in media 517,37 euro, una cifra rimasta sostanzialmente stabile rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un dato che si inserisce in un quadro regionale caratterizzato invece da un aumento complessivo delle tariffe. In Liguria, infatti, il premio medio ha raggiunto i 635,91 euro, con una crescita del 2,2% su base annua. Un andamento in controtendenza rispetto a quello registrato nella maggior parte delle regioni italiane.

Il confronto con le altre province liguri evidenzia ancora di più la posizione di Imperia. Genova è infatti la provincia dove assicurare un'auto costa maggiormente, con un premio medio di 699,17 euro, in crescita del 4,2% nell'ultimo anno. Al secondo posto si trova La Spezia, dove la tariffa media si è attestata a 616,88 euro, nonostante una diminuzione dello 0,7%. Savona registra invece un premio medio di 520,88 euro, con un incremento del 4,1%. Imperia, con i suoi 517,37 euro, resta quindi in fondo alla graduatoria regionale, con una differenza di oltre 180 euro rispetto alla provincia di Genova.

Il dato ligure assume particolare interesse anche alla luce dell'andamento osservato sul territorio nazionale. "In gran parte delle regioni italiane è stato registrato un trend annuale al ribasso", spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. L'analisi dell'Osservatorio mostra inoltre che, considerando un periodo più breve, i prezzi hanno seguito una dinamica diversa: rispetto a sei mesi fa, infatti, in Italia le tariffe RC auto sono diminuite del 3,9%. Un andamento che, secondo Ghizzoni, non permette ancora di individuare con certezza quale sarà la direzione dei prezzi nei prossimi mesi.

Per gli automobilisti della provincia di Imperia, dunque, il dato di agosto rappresenta soprattutto una stabilità dei costi assicurativi su base annua. Il premio medio di 517,37 euro è il più contenuto tra quelli rilevati nelle quattro province liguri e si colloca anche al di sotto della media regionale, pari a 635,91 euro. La differenza rispetto alla media ligure è di quasi 119 euro. Ancora più marcato è il divario con Genova, dove il costo medio della polizza raggiunge 699,17 euro. La situazione resta comunque legata alle caratteristiche dei singoli assicurati e dei veicoli, mentre i valori dell'Osservatorio rappresentano medie provinciali.

Nel dettaglio, ad agosto 2026 la classifica dei premi medi RC auto in Liguria vede quindi Genova a 699,17 euro, seguita da La Spezia con 616,88 euro. Più distanti Savona, con 520,88 euro, e Imperia, con 517,37 euro. Quest'ultima è l'unica provincia ligure, tra quelle considerate nell'analisi, a non evidenziare un incremento annuale: le tariffe sono infatti rimaste stabili rispetto ad agosto 2025. A livello regionale, invece, il premio medio di 635,91 euro risulta superiore a quello nazionale, che si è attestato a 623,25 euro.

Il quadro restituito dai dati evidenzia quindi una situazione differenziata all'interno della Liguria. Nell'Imperiese il costo medio della RC auto non è aumentato nell'ultimo anno, mentre nelle altre province si registrano incrementi o, nel caso della Spezia, una lieve riduzione. La dinamica nazionale sembra invece orientata verso una diminuzione nel periodo più recente, ma resta da verificare se questa tendenza si consoliderà anche nei prossimi mesi. Per ora, per gli automobilisti della provincia di Imperia, il dato più significativo è quello della stabilità, accompagnata dal premio medio più basso della Liguria.