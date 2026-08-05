Simona Ferro all'ITS Academy Agroalimentare di Imperia: "Competenze di alta qualità" (Foto)

"È un piacere visitare una realtà d'eccellenza del nostro territorio, che in pochi anni è diventata un punto di riferimento per la formazione tecnologica superiore in un settore strategico per la Liguria e per il Paese - dichiara il vicepresidente Simona Ferro -. In questi anni sono stati formati più di cento allievi, a testimonianza di una domanda crescente di competenze qualificate nel comparto agroalimentare, con particolare attenzione alle nostre materie prime tipiche come olio e vino, tra le altre".

"La recente inaugurazione delle nuove sedi dell'ITS rappresenta molto più di uno spazio fisico, è un investimento sul futuro dei nostri giovani, sulla competitività delle imprese e sulla capacità della Liguria di valorizzare le proprie eccellenze agroalimentari attraverso l’innovazione, la sostenibilità e le competenze. Come Regione Liguria vogliamo continuare a lavorare per corroborare il legame tra formazione, innovazione e sistema produttivo regionale e creare le professionalità di cui il territorio ha bisogno, generando nuove opportunità di crescita e sviluppo", conclude Ferro.



Nel pomeriggio, la giornata istituzionale del vicepresidente nell'imperiese è proseguita nello splendido borgo di Cervo dove, insieme al sindaco Natalina Cha, ha visitato alcuni restaurati palazzi storici del centro cittadino.