 / Economia

Economia | 05 agosto 2026, 13:55

Simona Ferro all'ITS Academy Agroalimentare di Imperia: "Competenze di alta qualità" (Foto)

Il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Formazione, Simona Ferro, ha visitato questa mattina l'ITS Academy Accademia Ligure Agroalimentare di Imperia, alla presenza del presidente Enrico Zelioli e del direttore Luca Ronco.

"È un piacere visitare una realtà d'eccellenza del nostro territorio, che in pochi anni è diventata un punto di riferimento per la formazione tecnologica superiore in un settore strategico per la Liguria e per il Paese - dichiara il vicepresidente Simona Ferro -. In questi anni sono stati formati più di cento allievi, a testimonianza di una domanda crescente di competenze qualificate nel comparto agroalimentare, con particolare attenzione alle nostre materie prime tipiche come olio e vino, tra le altre".

"La recente inaugurazione delle nuove sedi dell'ITS rappresenta molto più di uno spazio fisico, è un investimento sul futuro dei nostri giovani, sulla competitività delle imprese e sulla capacità della Liguria di valorizzare le proprie eccellenze agroalimentari attraverso l’innovazione, la sostenibilità e le competenze. Come Regione Liguria vogliamo continuare a lavorare per corroborare il legame tra formazione, innovazione e sistema produttivo regionale e creare le professionalità di cui il territorio ha bisogno, generando nuove opportunità di crescita e sviluppo", conclude Ferro.

Nel pomeriggio, la giornata istituzionale del vicepresidente nell'imperiese è proseguita nello splendido borgo di Cervo dove, insieme al sindaco Natalina Cha, ha visitato alcuni restaurati palazzi storici del centro cittadino.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium