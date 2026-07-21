Sanremo, l'associazione culturale Aquila Revelans propone una conferenza su "Il simbolismo della natura" (Foto)

"Il simbolismo della natura" sarà il tema al centro della conferenza che verrà proposta dall'associazione culturale Aquila Revelans lunedì 10 agosto alle 18.30 al grand hotel Des Anglais a Sanremo.

Il relatore dell'incontro, a ingresso libero, sarà Alessio Rossi, presidente dell'associazione culturale Aquila Revelans e cultore di tradizioni antiche e religioni. "Si terrà una conferenza dai toni antichi e suggestivi sul simbolismo nella natura" - fanno sapere gli organizzatori - "L'evento vedrà un susseguirsi di diversi temi: in primis si parlerà dei quattro elementi, che sono aria, acqua, terra e fuoco, e della loro importanza nella visione del mondo presso i popoli antichi. Si arriverà poi all'adagio 'Natura non facit saltus', un detto che esplicita lo svolgersi delle dinamiche naturali con il suo scorrere dei simboli. Infine verrà proposto l'uso del simbolo nell'arte e nelle religioni".

Seguirà un apericena. "Vi aspettiamo" - dicono gli organizzatori - "Per informazioni e prenotazioni per l'apericena si può contattare Loredana Maletta al 3296274907".