Marco Scajola alla finale del Rovere d'Oro: "Un concorso di prestigio che valorizza i giovani talenti e il territorio"

L'assessore regionale Marco Scajola ha preso parte ieri sera alla serata conclusiva del Rovere d'Oro Night Live, l'evento finale del Concorso internazionale Rovere d'Oro, andato in scena a San Bartolomeo al Mare. Ad accoglierlo il sindaco Filippo Scola e la presidente dell'Associazione Rovere d'Oro, Vivi Arimondo, in una manifestazione che, anche quest'anno, ha richiamato giovani musicisti provenienti da diversi Paesi del mondo. Sul palco si sono esibiti i cinque finalisti dell'edizione 2026, con la vittoria che è andata al giovane pianista giapponese Kubota Sota, applaudito dal pubblico presente.

Nel corso della serata, Scajola ha sottolineato il valore culturale e promozionale della manifestazione, evidenziando il ruolo che il concorso riveste ormai da anni nel panorama musicale internazionale e per la promozione del territorio ligure. "Il Concorso internazionale Rovere d'Oro rappresenta un appuntamento di grande prestigio che, da anni, valorizza giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e contribuisce a promuovere il nostro territorio", ha dichiarato l'assessore regionale. Regione Liguria, ha ricordato, sostiene ogni anno l'iniziativa, considerandola un importante strumento di crescita culturale e di valorizzazione delle eccellenze del Ponente.

L'assessore ha poi rivolto un ringraziamento agli organizzatori, sottolineando come manifestazioni di questo livello contribuiscano ad arricchire l'offerta culturale estiva della Liguria e a confermare la musica come linguaggio universale. "Complimenti agli organizzatori che rendono possibile questo appuntamento, che Regione Liguria sostiene ogni anno, contribuendo a rafforzare il ruolo del nostro territorio come luogo di talento", ha aggiunto, rimarcando il valore di un evento capace di coniugare qualità artistica, partecipazione internazionale e promozione turistica.

Un passaggio particolare è stato dedicato al direttore artistico del concorso, Christian Lavernier, definito da Scajola "caro amico e musicista di straordinario valore". L'assessore ha voluto evidenziare il contributo del maestro alla crescita della manifestazione, ricordando anche la sua recente partecipazione al Festival di Orientamenti, il progetto promosso da Regione Liguria e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. "Sono inoltre particolarmente felice di aver avuto il maestro Lavernier, nei mesi scorsi, tra gli ospiti del Festival di Orientamenti, dove ha incontrato tanti giovani trasmettendo loro il valore del talento, della passione e dell'impegno. Un messaggio importante che vogliamo trasmettere con Orientamenti per accompagnare le nuove generazioni nella scoperta delle proprie capacità e delle opportunità che possono avere per il loro futuro", ha concluso Scajola.