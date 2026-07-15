Mia è tornata a casa, la proprietaria ringrazia la città: "Determinante l'aiuto di SanremoNews e dei sanremesi"

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Mia, la meticcia di Labrador di taglia media smarrita nei giorni scorsi nella zona di Villa Ormond e al centro di un appello che aveva mobilitato l'intera città. Dopo giorni di ricerche, segnalazioni e tanta apprensione, la cagnolina è finalmente tornata tra le braccia della sua proprietaria. Un risultato reso possibile anche grazie alla grande partecipazione dei cittadini, che hanno condiviso l'appello e fornito preziose indicazioni sui suoi spostamenti, consentendo di restringere progressivamente l'area delle ricerche.

A comunicare la bella notizia è stato Mario Novaro, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla nostra redazione e a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo. "Volevo prima di tutto ringraziarvi per l'annuncio pubblicato sulle vostre pagine. Grazie a SanremoNews e alla pagina Facebook 'Sei di Sanremo se...' tutta la città è venuta a conoscenza della fuga di Mia da casa e in tantissimi hanno contribuito a segnalarla durante i suoi spostamenti. Non è stato facile prenderla perché era spaventatissima e fuggiva da tutti, però oggi per fortuna la sua padrona è riuscita ad avvicinarla e prenderla. Questo è stato possibile anche grazie al vostro contributo", ha scritto nel messaggio inviato alla redazione.

Le numerose segnalazioni ricevute nel corso delle ultime giornate si sono rivelate fondamentali per seguire gli spostamenti della cagnolina, che, impaurita, continuava ad allontanarsi da chiunque tentasse di avvicinarla. La pazienza, la collaborazione e il rispetto delle indicazioni diffuse nell'appello, che invitavano a non inseguirla per non spaventarla ulteriormente, hanno infine permesso alla proprietaria di avvicinarla nel momento giusto e riportarla finalmente a casa.

Un lieto fine che ha emozionato anche la proprietaria, Giovanna, rimasta colpita dall'affetto dimostrato dalla comunità sanremese. "La signora Giovanna ringrazia tutti quanti ed è rimasta piacevolmente colpita dalla solidarietà e collaborazione dei sanremesi", ha aggiunto Mario Novaro, estendendo il proprio ringraziamento a tutti coloro che, con una segnalazione, una condivisione o un semplice passaparola, hanno contribuito a scrivere il finale più bello per questa storia.