06 febbraio 2026, 17:24

Maine Coon scomparso da oltre 24 ore: l’appello del proprietario

Si chiama Vixi, ha una coda molto lunga ed è facilmente riconoscibile. Potrebbe essere rimasto chiuso in un garage o in un locale

Cresce la preoccupazione per Vixi, un gatto Maine Coon che non è rientrato a casa da oltre 24 ore. L’animale è facilmente riconoscibile per la coda molto lunga e il pelo folto. Il proprietario lancia un appello a chiunque possa averlo visto o notato nella zona.

Vixi vive in Santo Stefano al Mare e si teme che possa essere rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un garage, di un cortile o dietro una porta. Proprio per questo si chiede la massima attenzione, in particolare a residenti e commercianti della zona.

Chiunque abbia informazioni utili o avvisti il gatto è pregato di contattare immediatamente i numeri indicati:
338 4438172 oppure 327 7633256.

