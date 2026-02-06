Maine Coon scomparso da oltre 24 ore: l’appello del proprietario

Cresce la preoccupazione per Vixi, un gatto Maine Coon che non è rientrato a casa da oltre 24 ore. L’animale è facilmente riconoscibile per la coda molto lunga e il pelo folto. Il proprietario lancia un appello a chiunque possa averlo visto o notato nella zona.

Vixi vive in Santo Stefano al Mare e si teme che possa essere rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un garage, di un cortile o dietro una porta. Proprio per questo si chiede la massima attenzione, in particolare a residenti e commercianti della zona.

Chiunque abbia informazioni utili o avvisti il gatto è pregato di contattare immediatamente i numeri indicati:

338 4438172 oppure 327 7633256.