Civezza, continua la ricerca di Peppe: appello dei proprietari per ritrovare il gatto scomparso

I proprietari del gatto Peppe rinnovano l’appello per ritrovarlo, a distanza di mesi dalla sua scomparsa avvenuta il 25 aprile scorso a Civezza. Peppe necessita di cure mediche quotidiane e potrebbe trovarsi in difficoltà. Chiunque lo avvisti o abbia informazioni utili è pregato di contattare i numeri 347 5970181 o 347 2562529. È prevista una ricompensa per chi lo riporta a casa. “Lo stiamo cercando con tutto il cuore. Grazie a chi ci aiuterà”.
