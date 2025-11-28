Felix, il gatto salvato a Taggia cerca casa

Felix è un giovane gatto che porta con sé una storia di sofferenza e rinascita. Investito e ritrovato in condizioni disperate, con la mascella rotta e gravemente disidratato, senza l’intervento tempestivo dei volontari non avrebbe avuto scampo.

Oggi, dopo le cure e l’affetto ricevuto, Felix è completamente guarito e si è trasformato da creatura spaventata in un vero coccolone, pronto a donare amore a chi saprà accoglierlo.

Bellissimo maschio castrato, FIV e FELV negativo, Felix rappresenta un esempio di resilienza e voglia di vivere. La sua nuova vita, però, ha bisogno di un tassello fondamentale: una famiglia che lo adotti e lo renda parte integrante della propria quotidianità.

L’adozione è soggetta a preaffido per garantire il benessere dell’animale e la serietà dell’impegno. Chi desidera aprire il proprio cuore a Felix può contattare il numero Whatsapp 328-3322608: sarà ricontattato dai volontari.

Felix si trova a Taggia e attende con fiducia di poter finalmente conoscere il calore di una casa e l’affetto di persone che lo ameranno per sempre.