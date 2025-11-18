 / Imperia Golfo Dianese

Imperia Golfo Dianese | 18 novembre 2025, 17:06

Imperia, gatto smarrito da un mese nella zona del 'Ciccione': appello per ritrovare Articuno

Chiunque avesse informazioni o lo avesse trovato può contattare il proprietario al numero 347 324 7623

Preoccupazione per Articuno, un giovane gatto maschio di quasi due anni scomparso da oltre un mese. L’animale si è allontanato dalla sua abitazione nei pressi del campo sportivo Ciccione, in via Guido Gozzano 15, e da allora non è più tornato a casa. Articuno è un gatto domestico, senza collarino, docile e abituato al contatto umano. La famiglia teme che possa essersi allontanato troppo o essere stato inconsapevolmente accolto da qualcuno che non conosce la sua storia.

Articuno è un maschio, quasi due anni e non indossa collarino. La famiglia lancia un appello ai residenti della zona e a chiunque possa averlo visto: anche una semplice segnalazione potrebbe essere determinante per riportarlo a casa sano e salvo. Chiunque avesse informazioni o lo avesse trovato può contattare il proprietario al numero 347 324 7623. È prevista una ricompensa per chi contribuirà al suo ritrovamento.

Barbara

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium