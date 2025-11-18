Imperia, gatto smarrito da un mese nella zona del 'Ciccione': appello per ritrovare Articuno

Preoccupazione per Articuno, un giovane gatto maschio di quasi due anni scomparso da oltre un mese. L’animale si è allontanato dalla sua abitazione nei pressi del campo sportivo Ciccione, in via Guido Gozzano 15, e da allora non è più tornato a casa. Articuno è un gatto domestico, senza collarino, docile e abituato al contatto umano. La famiglia teme che possa essersi allontanato troppo o essere stato inconsapevolmente accolto da qualcuno che non conosce la sua storia.

Articuno è un maschio, quasi due anni e non indossa collarino. La famiglia lancia un appello ai residenti della zona e a chiunque possa averlo visto: anche una semplice segnalazione potrebbe essere determinante per riportarlo a casa sano e salvo. Chiunque avesse informazioni o lo avesse trovato può contattare il proprietario al numero 347 324 7623. È prevista una ricompensa per chi contribuirà al suo ritrovamento.