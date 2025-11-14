 / 4Zampe PERSI E TROVATI

4Zampe PERSI E TROVATI | 14 novembre 2025, 11:25

Camporosso, l'appello di Muhammad per il pappagallo smarrito: "Aiutatemi a trovarlo!"

Fuggito il 2 settembre da Via Braie 39, l’ultima segnalazione nei pressi del Comune. Chiunque lo avvisti è pregato di contattare il proprietario

Camporosso, l'appello di Muhammad per il pappagallo smarrito: &quot;Aiutatemi a trovarlo!&quot;

"Buongiorno, mi chiamo Muhammad Qasim e desidero segnalare lo smarrimento del mio pappagallo Indian Ringneck. È fuggito da casa il 2 settembre dalla zona Camporosso, Via Braie 39. L’ultima volta è stato visto vicino al Comune di Camporosso. Ha un anellino alla zampa con tutti i dati identificativi. Se qualcuno lo avesse visto o trovato, per favore contattarmi al 347 584 6796. Grazie per l’attenzione e per qualsiasi aiuto".

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium