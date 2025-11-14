Camporosso, l'appello di Muhammad per il pappagallo smarrito: "Aiutatemi a trovarlo!"

"Buongiorno, mi chiamo Muhammad Qasim e desidero segnalare lo smarrimento del mio pappagallo Indian Ringneck. È fuggito da casa il 2 settembre dalla zona Camporosso, Via Braie 39. L’ultima volta è stato visto vicino al Comune di Camporosso. Ha un anellino alla zampa con tutti i dati identificativi. Se qualcuno lo avesse visto o trovato, per favore contattarmi al 347 584 6796. Grazie per l’attenzione e per qualsiasi aiuto".