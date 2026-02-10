Il cane 'Piccolo' scomparso da una settimana a Castellaro: è microchippato, appello del proprietario per ritrovarlo

Da una settimana il cane Piccolo non fa ritorno a casa. L’animale è scomparso da Castellaro, in regione Ca de Berta, e il proprietario lancia un accorato appello a chiunque possa averlo visto o raccolto.

Piccolo è regolarmente chippato e, dalle verifiche effettuate, non risulta essere stato portato né al Pluto’s né all’ENPA. Questo fa temere che qualcuno possa averlo preso senza sapere che ha una famiglia che lo sta cercando.

Chiunque abbia informazioni utili o abbia trovato Piccolo è invitato a contattare immediatamente il proprietario. Per informazioni: Maurizio Romagna (338 882 4656).