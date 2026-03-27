Bordighera, si cerca Zeack: appello per il gatto scomparso in via Vittorio Emanuele, zona Europam

A Bordighera cresce la mobilitazione per Zeack, un gatto di 13 anni scomparso nella zona di via Vittorio Emanuele – Europam. L’animale, dal caratteristico pelo bianco e nero e occhi verdi, non è un randagio: appartiene a una famiglia che lo sta cercando senza sosta.

I proprietari rivolgono un appello ai residenti e a chiunque frequenti l’area: anche un semplice avvistamento può essere decisivo per riportarlo a casa sano e salvo. Chiunque abbia informazioni o lo abbia notato può contattare il numero 351 949 6403.