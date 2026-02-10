 / 4Zampe PERSI E TROVATI

Sanremo, trovato un gatto tigrato in via Hope: si cerca il proprietario

L’animale, con mezza coda e corporatura robusta, è stato avvistato nei pressi dei civici 6/8: chi lo riconosce può contattare il numero 349 2167932

Foto d'archivio

Trovato un gatto (o gatta) tigrato in via Hope 6/8 a Sanremo, un animale ben nutrito, con mezza coda, parecchia pancetta e un aspetto che lascia pensare possa essersi allontanato da poco dalla propria abitazione. Chiunque lo riconosca o abbia informazioni utili è invitato a telefonare al 349 2167932.

