Sanremo, trovato un gatto tigrato in via Hope: si cerca il proprietario

Trovato un gatto (o gatta) tigrato in via Hope 6/8 a Sanremo, un animale ben nutrito, con mezza coda, parecchia pancetta e un aspetto che lascia pensare possa essersi allontanato da poco dalla propria abitazione. Chiunque lo riconosca o abbia informazioni utili è invitato a telefonare al 349 2167932.
In Breve
martedì 10 febbraio
venerdì 06 febbraio
domenica 11 gennaio
sabato 10 gennaio
giovedì 18 dicembre
martedì 18 novembre
venerdì 14 novembre
mercoledì 29 ottobre
mercoledì 01 ottobre
venerdì 05 settembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca
Eventi
Eventi
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?