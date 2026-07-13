Isolabona, domenica serata gastronomica della Pro Loco e tributo a Celentano al campo sportivo Renato Noaro

La Pro Loco di Isolabona è pronta ad accogliere residenti e turisti per una serata all'insegna della convivialità, della buona cucina e della musica italiana. L'appuntamento è in programma domenica a partire dalle 20, nella suggestiva cornice del Campo Sportivo "Renato Noaro", dove l'area ombreggiata sotto i tigli farà da sfondo a un evento pensato per trascorrere qualche ora di svago in compagnia. Un'occasione per ritrovarsi, gustare le specialità preparate per la serata e vivere uno degli appuntamenti estivi organizzati dalla Pro Loco, che anche quest'anno punta a coinvolgere il pubblico con iniziative dedicate a tutte le età.

Protagonista della serata sarà anche la musica dal vivo con il concerto speciale "Tributo a Celentano e non solo". Sul palco saliranno Enzo e il suo gruppo, pronti a proporre un repertorio ricco dei più grandi successi di Adriano Celentano, alternati ad altri celebri brani della musica italiana. L'obiettivo è quello di creare un'atmosfera coinvolgente, invitando il pubblico a cantare e ballare insieme alla band, in un clima di festa che accompagnerà l'intera serata.

La Pro Loco rivolge un invito a tutta la cittadinanza e ai numerosi visitatori presenti in valle durante il periodo estivo, affinché partecipino all'iniziativa e condividano un momento di allegria e socialità. L'evento unirà il piacere della tavola alla grande musica, offrendo un'occasione per trascorrere una serata all'aria aperta nella caratteristica atmosfera di Isolabona, tra sapori, intrattenimento e i brani che hanno fatto la storia del "Molleggiato".