Giugno 2026 ha chiuso per l'e-commerce di Profumum Roma su livelli pari a circa il 90% del fatturato di dicembre 2025, il mese storicamente più forte dell'anno per una maison di profumeria artistica, risultando il terzo mese migliore mai registrato dallo store. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il fatturato e-commerce cresce di oltre il 60%, con un incremento degli ordini superiore al 30%. Non è un episodio isolato: il primo semestre 2026 chiude con una crescita del fatturato intorno al 30% rispetto allo stesso periodo del 2025, un'accelerazione che segue un 2025 già chiuso in doppia cifra sull'anno precedente. Un risultato di questa natura, ottenuto in un mese di media stagionalità anziché nel picco natalizio, non nasce da un singolo canale né da una singola campagna: nasce dal modello con cui Bliss Agency, azienda di brand advisory con sedi a Roma e Milano, integra advisory strategico, governance del brand ed esecuzione operativa in un unico sistema.

Il principio: nessuna leva isolata spiega una crescita strutturale

Un brand può crescere per un trimestre grazie a una singola campagna fortunata. Non può farlo per anni consecutivi, e accelerare proprio quando il canale matura, se quella crescita dipende da un solo fattore. È la logica su cui Bliss costruisce il proprio lavoro su ogni cliente strutturato: nessuna disciplina, presa da sola, produce un effetto duraturo sul valore del brand. È la loro integrazione, orchestrata sotto un'unica regia, a farlo.

Advisory: la direzione prima dell'esecuzione

Ogni intervento di Bliss parte da un audit che analizza il brand, il mercato e i touchpoint esistenti, prima di attivare qualunque azione operativa. Su un brand come Profumum Roma, attivo su più mercati internazionali con un posizionamento di lusso heritage da preservare, questa fase definisce i criteri con cui ogni contenuto, ogni campagna e ogni collaborazione devono restare coerenti con l'identità della maison, indipendentemente dal canale su cui vengono distribuiti.

Governance: la coerenza mentre il brand scala su più canali

Un brand che scala su SEO, paid media, social e canali internazionali contemporaneamente rischia la stessa frammentazione che colpisce le imprese che lavorano con più fornitori non coordinati: ogni canale rischia di raccontare una versione leggermente diversa dello stesso brand. La governance di Bliss struttura un sistema di controllo che mantiene coerente il posizionamento su ogni touchpoint, un tone of voice document che orienta ogni contenuto pubblicato e un framework che permette al brand di crescere su nuovi mercati senza perdere la propria identità originaria.

Operations: le competenze che, insieme, generano il risultato

È nella fase operativa che il modello di Bliss integra concretamente le competenze necessarie a costruire una crescita a 360 gradi. Il lavoro SEO costruisce l'autorevolezza organica dello store nel tempo, rafforzando il posizionamento sulle ricerche a più alto intento d'acquisto e riducendo la dipendenza del brand dalla sola spesa pubblicitaria. Il performance marketing, tra campagne Google Ads e Meta Ads, intercetta la domanda nei momenti di picco della ricerca, con un'ottimizzazione continua del ritorno sull'investimento piuttosto che un semplice aumento della spesa. La gestione dei canali social costruisce la relazione quotidiana con la community del brand, sostenuta da una produzione contenuti che integra fotografia, video e modellazione 3D, necessaria per restituire la qualità sensoriale e materica che un prodotto come il profumo richiede anche attraverso uno schermo. Lo shooting fotografico e la produzione video garantiscono infine la coerenza visiva su ogni touchpoint, dalle schede prodotto alle campagne, mantenendo intatto il posizionamento premium del brand mentre la sua presenza si moltiplica sui canali.

Nessuna di queste competenze, presa singolarmente, spiegherebbe un risultato come quello di giugno 2026. La SEO porta traffico qualificato, il paid lo intercetta nei momenti di massima intenzione, i contenuti social e video lo trasformano in relazione e fiducia, la coerenza visiva lo converte in acquisto senza disperdere posizionamento. È la struttura Advisory, Governance, Operations a rendere ciascuna leva più efficace delle altre, perché tutte rispondono alla stessa direzione strategica e agli stessi criteri di coerenza, invece di operare come attività scollegate gestite da fornitori diversi.

Perché questo conta dal punto di vista imprenditoriale

Un fatturato che cresce in modo lineare per più anni consecutivi, e che accelera invece di rallentare quando il canale matura, è precisamente il tipo di traiettoria che riduce il rischio percepito da un investitore o da un acquirente in una futura operazione straordinaria. Non descrive un picco da attribuire a una singola campagna, ma un asset che genera valore in modo ricorrente e crescente, la definizione operativa di una brand equity che si sta effettivamente capitalizzando. È questo il tipo di lettura che un consiglio di amministrazione, prima ancora di un direttore marketing, dovrebbe applicare a un risultato come questo: non quanto ha venduto un brand in un mese, ma quanto è diventato solido, grazie a un lavoro integrato su più discipline sotto un'unica regia, l'asset che genera quelle vendite. È questo il modello che Bliss Agency applica a Profumum Roma e agli altri brand che affianca: un sistema unico, non una somma di fornitori.











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