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Eventi | 05 luglio 2026, 17:31

Sanremo, 'Luce e pace nel cuore di Don Orione': il concerto emoziona il chiostro della struttura (foto)

Grande partecipazione per l’esibizione del coro FilHarmonia diretto dal Maestro Magnanini, con la prima assoluta dell’“Ave Maria” di Luciano Capurro. Don Fulvio Ferrari: “Un momento di serenità e bellezza per tutti”

Si è appena concluso con grande partecipazione il concerto 'Luce e pace nel cuore di Don Orione', un pomeriggio di musica e spiritualità che ha riempito di emozione il chiostro della struttura.

L'evento ha visto l'applaudita esibizione del coro FilHarmonia, diretto dal Maestro Giulio Magnanini e accompagnato dalla pianista Sonja Silvano. Gli artisti hanno eseguito una selezione di intensi brani di musica sacra, davanti a un pubblico numeroso e caloroso composto da tanti ospiti della struttura e dai loro parenti.

In questa occasione è stata eseguito per la prima volta l’ 'Ave Maria' del Maestro Luciano Capurro.

“Le splendide melodie risuonate oggi hanno portato un momento di grande serenità e bellezza per tutti noi.  Ringrazio di cuore il Maestro Magnanini, la pianista Sonja Silvano e tutto il coro  con il presidente Stefano Novaro", ha dichiarato Don Fulvio Ferrari, direttore dell'Opera Don Orione Sanremo.

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