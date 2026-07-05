Sanremo, 'Luce e pace nel cuore di Don Orione': il concerto emoziona il chiostro della struttura (foto)

Si è appena concluso con grande partecipazione il concerto 'Luce e pace nel cuore di Don Orione', un pomeriggio di musica e spiritualità che ha riempito di emozione il chiostro della struttura.

L'evento ha visto l'applaudita esibizione del coro FilHarmonia, diretto dal Maestro Giulio Magnanini e accompagnato dalla pianista Sonja Silvano. Gli artisti hanno eseguito una selezione di intensi brani di musica sacra, davanti a un pubblico numeroso e caloroso composto da tanti ospiti della struttura e dai loro parenti.

In questa occasione è stata eseguito per la prima volta l’ 'Ave Maria' del Maestro Luciano Capurro.

“Le splendide melodie risuonate oggi hanno portato un momento di grande serenità e bellezza per tutti noi. Ringrazio di cuore il Maestro Magnanini, la pianista Sonja Silvano e tutto il coro con il presidente Stefano Novaro", ha dichiarato Don Fulvio Ferrari, direttore dell'Opera Don Orione Sanremo.