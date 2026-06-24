Sanremo: a Palazzo Roverizio si chiude la stagione dei “Salotti esoterici”: incontro dedicato a Giacomo Matteotti e al suo pensiero

Si concluderà venerdì alle 18, a Palazzo Roverizio, la stagione 2025/2026 dei “Salotti esoterici”, con un appuntamento che si preannuncia più storico e sociale che filosofico, rispetto agli incontri che hanno caratterizzato il ciclo negli ultimi mesi. Protagonista della conferenza sarà l'avvocato torinese Rodolfo Pampaloni, che proporrà un approfondimento dedicato alla figura di Giacomo Matteotti, soffermandosi in particolare sugli aspetti di universalismo e pacifismo che hanno contraddistinto il pensiero del politico socialista.

Ad aprire l'incontro sarà l'avvocato Luca Fucini, storico collaboratore dei “Salotti esoterici” e amico di lunga data del presidente Ferrari. Nel suo intervento introduttivo metterà in evidenza "l'affinità ideologica, per molti versi, tra il pensiero di Matteotti e quello massonico", richiamando temi quali l'universalità, la fratellanza, l'emancipazione dell'umanità, la laicità dello Stato e l'anticlericalismo, quest'ultimo ricondotto al retaggio risorgimentale dell'epoca del "Papa Re".

L'introduzione sottolineerà tuttavia anche come, accanto a queste convergenze di carattere ideale, "permangano numerose differenze, soprattutto nelle modalità operative", distinguendo i rispettivi percorsi storici e culturali. L'appuntamento rappresenta così l'evento conclusivo della stagione dei “Salotti esoterici”, chiudendo un ciclo di incontri che, anche in questa occasione, offrirà al pubblico uno spunto di riflessione attraverso una lettura storica e culturale della figura di Giacomo Matteotti.