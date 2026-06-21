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4Zampe CANI | 21 giugno 2026, 15:22

Cucciola in adozione in provincia di Imperia: dolce, giovane e bisognosa di una famiglia consapevole

Ha poco più di due mesi, futura taglia media abbondante: adozione solo con preaffido, obbligo di sterilizzazione e persone con esperienza o affiancamento cinofilo

Cucciola in adozione in provincia di Imperia: dolce, giovane e bisognosa di una famiglia consapevole

Una cucciola di poco più di due mesi cerca casa in provincia di Imperia. Si tratta di una razza importante, destinata a diventare una taglia media abbondante, attualmente ospitata in uno stallo temporaneo in attesa di una famiglia adatta. La volontaria segnala che la profilassi sanitaria deve essere avviata e che l’adozione sarà possibile solo dopo questionario, colloquio e preaffido, per garantire il miglior percorso possibile alla piccola.

Sono previste alcune condizioni imprescindibili:

- Obbligo di sterilizzazione quando sarà in età idonea
- Adozione solo in provincia di Imperia
- No ragazzini
- No persone anziane
- No perditempo

Preferenza per persone con esperienza o disponibili a farsi seguire da professionisti cinofili. La volontaria, inoltre, sottolinea che la cucciola è “perfetta, ma non per tutti”: richiede tempo, competenze e un percorso educativo adeguato alla sua futura taglia e al suo temperamento.

Chi fosse seriamente interessato può inviare un messaggio WhatsApp presentativo al numero: 329 5461841.

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