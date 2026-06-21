Cucciola in adozione in provincia di Imperia: dolce, giovane e bisognosa di una famiglia consapevole

Una cucciola di poco più di due mesi cerca casa in provincia di Imperia. Si tratta di una razza importante, destinata a diventare una taglia media abbondante, attualmente ospitata in uno stallo temporaneo in attesa di una famiglia adatta. La volontaria segnala che la profilassi sanitaria deve essere avviata e che l’adozione sarà possibile solo dopo questionario, colloquio e preaffido, per garantire il miglior percorso possibile alla piccola.
Sono previste alcune condizioni imprescindibili:
- Obbligo di sterilizzazione quando sarà in età idonea
- Adozione solo in provincia di Imperia
- No ragazzini
- No persone anziane
- No perditempo
Preferenza per persone con esperienza o disponibili a farsi seguire da professionisti cinofili. La volontaria, inoltre, sottolinea che la cucciola è “perfetta, ma non per tutti”: richiede tempo, competenze e un percorso educativo adeguato alla sua futura taglia e al suo temperamento.
Chi fosse seriamente interessato può inviare un messaggio WhatsApp presentativo al numero: 329 5461841.