Arma di Taggia, il Centro Commerciale Riviera Shopville ospita per la prima volta “L’Arca di Noè in Tour”

Sabato 13 e domenica 14 giugno il Centro Commerciale Riviera Shopville ospita per la prima volta “L’Arca di Noè in Tour”, evento nazionale ispirato alla nota trasmissione Mediaset in onda su Canale 5 e condotta da Maria Luisa Cocozza.

La manifestazione, promossa da Officina Media Events e Sangit New Gen, proporrà un programma ricco e coinvolgente dedicato agli animali da compagnia e alle loro famiglie, con

attività informative, momenti di intrattenimento e iniziative di sensibilizzazione sul tema del benessere animale.

L’evento sarà inoltre l’occasione per celebrare il decimo anniversario di apertura del Pet Store Conad, ormai affermato punto di riferimento sul territorio per il benessere e la nutrizione degli animali da compagnia.

L’evento si terrà in entrambe le giornate, dalle ore 11:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00, presso il Centro Commerciale Riviera Shopville, sito in Via Privata Roggeri 50, Arma di Taggia (IM).

Il momento centrale del weekend sarà la Sfilata a 4 Zampe, in programma sabato e domenica alle ore 17:30.

Un’autentica passerella aperta al pubblico, dove ogni amico a quattro zampe potrà diventare protagonista e vivere l’emozione della scena in un clima di festa e condivisione.

Una giuria di esperti decreterà i vincitori nelle seguenti categorie:

Il più bello di razza

Il più bel meticcio

Il più social – Contest fotografico “La Star Sei Tu”

“Tali e quali”

Il più simpatico

Premio speciale del Centro Commerciale Riviera Shopville

Le iscrizioni sono attive tramite WhatsApp al numero 378 303 6705

In attesa dell’evento, fino all’ 11 giugno sarà possibile partecipare al contest fotografico online pubblicando la foto del proprio animale domestico sulla pagina Facebook del Centro Commerciale. Una giuria tecnica assegnerà il titolo di “Più Social”, con premiazione ufficiale domenica 14 giugno.

Un villaggio dedicato al benessere animale

A guidare la manifestazione durante il weekend sarà Luca Baraldi, educatore cinofilo di Abbaudire, che seguirà il pubblico nelle varie attività con competenza, passione ed esperienza.

Il programma si arricchisce con la partecipazione di Babalù®, che offrirà gadget ai partecipanti della sfilata. I vincitori riceveranno uno zaino, una penna, occhiali, medaglietta antismarrimento, flyer e adesivo

Numerose associazioni del territorio animeranno le due giornate con attività, incontri e momenti di confronto dedicati agli amanti degli animali, contribuendo a valorizzare le realtà locali impegnate quotidianamente nella tutela e nel benessere animale.

Il villaggio sarà organizzato in tre aree tematiche: