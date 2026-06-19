Bajardo guarda la Luna: torna “On the Moon Again” con una serata tra telescopi, poesia e osservazioni del cielo

Anche Bajardo aderisce all'iniziativa internazionale "On the Moon Again", che ogni anno coinvolge centinaia di gruppi di astrofili in tutto il mondo con l'obiettivo di avvicinare il pubblico all'osservazione del cielo. L'appuntamento è fissato per sabato 20 giugno, quando il borgo ospiterà una serata dedicata alla scoperta della Luna, di Venere e di Giove attraverso i telescopi messi a disposizione dal Gruppo Astrofili Ceriana, con il patrocinio e l'ospitalità del Comune di Bajardo.

L'evento si svolgerà presso il punto panoramico al termine di via XX Settembre e prenderà il via alle ore 21 con un'introduzione del professor Angelo Lupi, che proporrà l'intervento dal titolo "La Luna ispiratrice di poesia". A seguire sarà il momento dell'osservazione astronomica, con i partecipanti che potranno ammirare da vicino i crateri e le fasi lunari, oltre ai pianeti Venere e Giove, guidati dagli esperti del gruppo di astrofili. L'iniziativa fa parte di un progetto che conta oltre cinquecento adesioni in tutto il mondo e punta a rendere l'astronomia accessibile a tutti, coinvolgendo curiosi, famiglie e appassionati in un'esperienza di osservazione condivisa del cielo.

La partecipazione è gratuita e non è richiesta la prenotazione. Chi lo desidera può comunque segnalare la propria presenza inviando un messaggio all'indirizzo astrofiliceriana@gmail.com. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Gruppo Astrofili Ceriana oppure scrivere allo stesso indirizzo e-mail dedicato all'evento.