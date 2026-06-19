Badalucco approva il protocollo con l'Unione dei Comuni per la manutenzione della Provinciale 548 della Valle Argentina

L'amministrazione di Badalucco ha approvato lo schema di protocollo d'intesa con l'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea per la realizzazione degli interventi di pulizia, sfalcio e manutenzione della Strada Provinciale 548 della Valle Argentina, uno degli assi viari più importanti per il collegamento tra i centri dell'entroterra. Il provvedimento, approvato nella seduta del 17 giugno, si inserisce nel percorso già avviato con la precedente deliberazione relativa ai contributi messi a disposizione dalla Provincia di Imperia per la manutenzione della rete viaria provinciale.

L'accordo coinvolge, oltre a Badalucco, anche i Comuni di Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ceriana, Bajardo e Taggia, con l'obiettivo di coordinare gli interventi necessari per garantire maggiore sicurezza stradale, migliorare la percorribilità e contenere la crescita della vegetazione lungo le pertinenze della provinciale. Tra gli aspetti più significativi dell'intesa vi è il ruolo dell'Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea, che metterà a disposizione le proprie attrezzature, comprese le trince forestali, e curerà il coordinamento amministrativo delle attività. Il Comune di Montalto Carpasio, inoltre, fornirà gratuitamente il supporto del proprio tecnico convenzionato, che svolgerà anche le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per gli interventi sulla SP 548.

La Giunta di Badalucco ha però introdotto una precisa tutela economica per l'ente. Nel deliberato viene infatti stabilito che il contributo comunale non potrà superare i 3 mila euro complessivi, limite che dovrà essere espressamente riportato nel testo definitivo del protocollo. Il sindaco Matteo Orengo è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'accordo, "subordinata all'inserimento di una clausola esplicativa in base alla quale l'importo di contribuzione a carico del Comune di Badalucco non potrà superare la quota budgetaria massima di euro 3.000 lordi".

L'intesa prevede che il Sindaco di Triora assuma il ruolo di referente per il coordinamento operativo tra i Comuni aderenti, l'Unione e la Provincia, mentre gli interventi potranno essere eseguiti da personale degli enti, operatori incaricati oppure imprese specializzate. Nel provvedimento viene inoltre evidenziata l'urgenza dell'approvazione, necessaria per consentire il completamento degli adempimenti con gli altri enti coinvolti e avviare rapidamente i lavori di manutenzione lungo la provinciale.