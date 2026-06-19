Sanremo, affidata la gestione del nido "Raggio di Sole": appalto da oltre 2,3 milioni a Nuova Assistenza

Il Comune di Sanremo ha aggiudicato in via definitiva la gestione del servizio socio-educativo del nido d'infanzia "Raggio di Sole", al termine di una procedura aperta telematica di rilevanza europea. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata la Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Novara, che ha presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione è stata approvata il 3 giugno e riguarda un servizio ritenuto strategico per il sostegno alle famiglie e per l'offerta educativa rivolta alla prima infanzia nel territorio cittadino. La gara prevedeva una durata certa di tre anni, con la possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e una proroga programmata fino a sei mesi, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare di gara. Complessivamente sono pervenute sette offerte in formato elettronico: di queste, sei sono state ammesse alla fase di valutazione, mentre una è stata esclusa.

L'appalto è stato assegnato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata attraverso il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Alla proposta della cooperativa piemontese sono stati attribuiti 84,53 punti complessivi su 100, con un peso di 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per quella economica. Nuova Assistenza ha presentato un ribasso dell'8% sull'importo annuale posto a base di gara. Il valore del contratto, riferito a ciascun anno di gestione, ammonta quindi a 418.259,49 euro oltre IVA, comprensivi di 3 mila euro di oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso.

L'importo relativo alla durata certa triennale raggiunge invece 1.254.778,47 euro oltre IVA, mentre il valore massimo contrattuale stimato, considerando anche l'eventuale rinnovo biennale e la proroga di sei mesi, arriva a 2.300.427,20 euro oltre IVA. «L'affidamento garantirà continuità nella gestione di un servizio essenziale per le famiglie sanremesi, assicurando standard qualitativi elevati nell'accoglienza e nel percorso educativo dei bambini», emerge dagli atti della procedura.

Il nido "Raggio di Sole" continuerà dunque la propria attività sotto la gestione della cooperativa novarese, chiamata a garantire l'erogazione dei servizi educativi e assistenziali previsti dal contratto nel rispetto dei requisiti qualitativi richiesti dall'amministrazione comunale.