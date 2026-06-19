Camporosso, maggiore visibilità e sicurezza: pulizia e trinciatura sulla strada provinciale 71 (Foto)

Pulizia e trinciatura sulla strada provinciale 71 a Camporosso. L'Amministrazione comunale, volontari e imprese, nei giorni scorsi, sono, infatti, intervenuti insieme per fare manutenzione nel tratto di strada che collega il centro cittadino con Ciaixe.

Un intervento fondamentale per garantire maggiore visibilità e sicurezza. "Prosegue l'impegno dell'Amministrazione per la manutenzione e il decoro delle nostre strade. Negli ultimi giorni abbiamo effettuato un intervento di pulizia radicale e trinciatura dei margini stradali sulla S.P. n. 71, nel tratto di Camporosso che collega la S.S. 20 con la frazione di Ciaixe" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Un lavoro fondamentale per garantire una maggiore visibilità e sicurezza a chiunque la percorra".

"Dietro a questi risultati c'è sempre un grande lavoro di squadra, ed è per questo che ci tengo a ringraziare pubblicamente chi ha reso possibile questo intervento" - sottolinea il primo cittadino - "Un grazie di cuore ai volontari Raffaele e Gianmarco, per il loro tempo e il costante attaccamento al nostro territorio. Un ringraziamento speciale alle ditte Domenico Filardo e Folco Piombo, per la consueta professionalità e il prezioso supporto tecnico. Quando istituzioni, cittadini e imprese collaborano in questo modo, i risultati si vedono. Continuiamo a prenderci cura di Camporosso, insieme, tutti i giorni".