Giornata di convivialità, socialità e solidarietà: pensionati riuniti a Camporosso (Foto)

Pensionati del Ponente ligure riuniti a Camporosso. Tantissime persone, donne e uomini, della terza età dei centri sociali di Camporosso, Vallecrosia al Mare, San Biagio della Cima, Soldano e Bordighera si sono riunite, domenica, per trascorrere insieme una giornata di convivialità e socialità.

Un'iniziativa nata proprio con l'intento di raggruppare tutte le associazioni dei pensionati del territorio per un momento di aggregazione e solidarietà.

Dopo il pranzo, un intrattenimento musicale ha fatto divertire e danzare tutti i presenti.