Vallecrosia al Mare rende omaggio all’alpino Valerio Campagna: i ringraziamenti della madre (Foto)

Una giornata intensa di memoria, riconoscenza e valori alpini ha caratterizzato il raduno delle penne nere a Vallecrosia al Mare, culminato con lo scoprimento della targa dedicata all'alpino Valerio Campagna, giovane militare originario di Seborga e riconosciuto nel 2006 come vittima del dovere. L'iniziativa, fortemente voluta dal gruppo alpini di Vallecrosia al Mare, rappresenta il risultato di un lavoro portato avanti con determinazione negli anni dal capogruppo Giuseppe Turone, che non ha mai smesso di mantenere viva la memoria di Valerio e del suo sacrificio.

La targa, collocata presso il Monumento agli Alpini, ricorda la storia di Valerio Campagna, nato a Bordighera il 23 maggio 1982 e cresciuto a Seborga. In servizio presso il 7° Reggimento Alpini di Belluno, partecipò alle missioni nei Balcani tra il 2001 e il 2002. Successivamente si ammalò gravemente e morì il 27 gennaio 2003 all'ospedale di Imperia. Alcuni anni dopo venne riconosciuto il nesso tra la patologia e il servizio svolto, ottenendo il riconoscimento di Vittima del Dovere.

Particolarmente toccanti sono state le parole della madre dell'alpino, Marisa Victoria Ruggiero, che durante la cerimonia ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento a Giuseppe Turone e a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa: "In questi anni, in particolare, Giuseppe Turone ha proposto diverse iniziative per ricordare il mio caro Valerio, riuscendo sempre nei suoi intenti. Finalmente, è stata posizionata una targa sul monumento degli Alpini a Vallecrosia al Mare. Desidero ringraziarlo perché non si è mai risparmiato ed è sempre arrivato alla meta, nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso".

Un riconoscimento sentito che testimonia come la perseveranza e la sensibilità di Turone abbiano consentito di trasformare un desiderio custodito da anni dalla famiglia in una concreta testimonianza di memoria collettiva. La signora Marisa Victoria ha, inoltre, rivolto il proprio ringraziamento agli Alpini di Vallecrosia al Mare, all'Amministrazione comunale, alle forze dell'ordine, alle autorità civili e militari presenti, alla Fanfara Alpina, a don Natale e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, sottolineando l'emozione provata nel vedere il nome del figlio ricordato in modo così significativo. La cerimonia si è svolta nell'ambito delle celebrazioni organizzate per il raduno alpino e per i 150 anni della presenza salesiana a Vallecrosia richiamando numerose penne nere, cittadini e rappresentanti delle istituzioni.