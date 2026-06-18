Regione Liguria premia Dino Fontana: riconoscimento per i suoi 51 anni di volontariato nella Croce Bianca di Imperia

Cinquantuno anni di servizio al prossimo e un impegno portato avanti con costanza, spirito di sacrificio e senso della comunità. Con queste motivazioni Regione Liguria ha conferito un riconoscimento a Dino Fontana, storico volontario della Croce Bianca di Imperia – Anpas Liguria, premiandolo nel corso di una cerimonia svoltasi nella sede della Regione, a Genova.

A consegnare il riconoscimento sono stati gli assessori regionali Marco Scajola e Massimo Nicolò, che hanno voluto rendere omaggio a una figura diventata un punto di riferimento per il volontariato del territorio imperiese. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente della Croce Bianca di Imperia Roberto Trincheri e Gabriele Marino Noberasco, membro della direzione regionale di Anpas Liguria.

L'iniziativa ha rappresentato un momento di ringraziamento istituzionale nei confronti di Fontana, che per oltre mezzo secolo ha dedicato tempo, competenze e passione alle attività di soccorso, assistenza e supporto ai cittadini, contribuendo in modo concreto al lavoro della storica associazione di volontariato. Nel corso dell'incontro è stato inoltre ribadito il ruolo fondamentale del volontariato, realtà che ogni giorno garantisce servizi essenziali e rappresenta un presidio insostituibile per le comunità locali.

«Con questo riconoscimento abbiamo voluto rendere omaggio a una storia straordinaria di dedizione e servizio verso il prossimo», hanno dichiarato gli assessori Marco Scajola e Massimo Nicolò. «Cinquantuno anni di attività volontaria rappresentano un traguardo eccezionale e testimoniano un impegno costante, portato avanti con generosità, responsabilità e grande spirito di comunità. Figure come quella di Dino Fontana incarnano i valori più autentici del volontariato e costituiscono un esempio prezioso per le nuove generazioni», hanno aggiunto.

«Regione Liguria è profondamente grata a lui e, attraverso questo riconoscimento, desidera esprimere la propria riconoscenza a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno operano nelle associazioni del territorio, garantendo servizi essenziali e offrendo un contributo determinante alla crescita e alla coesione delle nostre comunità», hanno concluso i due assessori.