Cinquantuno anni al servizio della comunità: la Regione Liguria premia Dino Fontana, storico volontario della Croce Bianca di Imperia

Gli assessori regionali Marco Scajola e Massimo Nicolò hanno consegnato oggi, a Genova, nella sede della Regione Liguria, il riconoscimento dell’ente a Dino Fontana per i suoi 51 anni di attività volontaria nella Croce Bianca di Imperia - Anpas Liguria. Alla cerimonia era presente anche il presidente della Croce Bianca di Imperia Roberto Trincheri e il membro della direzione regionale Anpas Gabriele Marino Noberasco che hanno accompagnato Fontana in questo significativo momento di riconoscimento istituzionale.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di ringraziamento e valorizzazione nei confronti di una figura che, per oltre mezzo secolo, ha messo a disposizione tempo, competenze e passione al servizio della comunità, contribuendo concretamente alle attività di soccorso, assistenza e supporto ai cittadini svolte dalla storica associazione imperiese.

Nel corso dell’incontro gli assessori hanno voluto sottolineare il valore dell’impegno portato avanti da Dino Fontana e il ruolo fondamentale svolto quotidianamente dal mondo del volontariato.

“Con questo riconoscimento abbiamo voluto rendere omaggio a una storia straordinaria di dedizione e servizio verso il prossimo – dichiarano gli assessori regionali Marco Scajola e Massimo Nicolò –. Cinquantuno anni di attività volontaria rappresentano un traguardo eccezionale e testimoniano un impegno costante, portato avanti con generosità, responsabilità e grande spirito di comunità. Figure come quella di Dino Fontana incarnano i valori più autentici del volontariato e costituiscono un esempio prezioso per le nuove generazioni. Regione Liguria è profondamente grata a lui e, attraverso questo riconoscimento, desidera esprimere la propria riconoscenza a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno operano nelle associazioni del territorio, garantendo servizi essenziali e offrendo un contributo determinante alla crescita e alla coesione delle nostre comunità”.