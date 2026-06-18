I sindaci dell’ATS 2 sanremese ribadiscono il parere contrario all’ipotesi di accorpamento dei tre distretti sanitari

I sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale 2 Sanremese si sono riuniti in Comune a Sanremo, per discutere delle possibili modifiche all’assetto organizzativo contenute nel Piano sociosanitario integrato della Regione. Durante l’incontro è stata ribadita la ferma posizione contraria all’ipotesi di accorpamento dei tre Distretti Sanitari.

Una soluzione che, se confermata nel Piano sociosanitario integrato della Regione, produrrebbe uno scollamento con l'ambito sociale, disallineando due settori che invece dovrebbero collaborare in maniera stretta, con conseguenti ricadute negative in termini di efficacia ed efficienza dei servizi offerti ai cittadini.

I sindaci dell’ATS 2 Sanremese, tramite una lettera inviata alla Regione Liguria e alla Direzione Sociosanitaria dell’Azienda Tutela Salute, hanno quindi ufficialmente chiesto che sia confermato l’assetto organizzativo che prevede 3 Ambiti Territoriali Sociali e 3 Distretti Sanitari. Inoltre si auspica l’adozione di un metodo di comunicazione basato sulla collaborazione e sulla condivisione delle informazioni.