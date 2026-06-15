Vallecrosia, grande partecipazione al quarto incontro AIDM e Centro Sociale 5 Torri: focus sulla divulgazione scientifica e la salute (Foto)

Grande successo per il quarto incontro organizzato dall’AIDM – Associazione Italiana Donne Medico, Sezione di Sanremo, e dal Centro Sociale 5 Torri di Vallecrosia. Ancora una volta l’appuntamento divulgativo promosso dal Centro Sociale 5 Torri, diretto da M.C. Aprosio, e organizzato dalle professioniste dell’AIDM-Sanremo ha registrato una significativa partecipazione di pubblico, riempiendo la sala consiliare dedicata agli eventi.

Sotto la guida della dottoressa Paola Giuliano, vicepresidente dell’AIDM, con il supporto della dottoressa Nadia Pollarolo, si sono svolte le relazioni della nefrologa Elisa Veziano, dell’endocrinologa Silvia Oddo, delle pneumologhe Maria Russo e Laura Melissari e della radiologa Donatella Cataldo.

All’incontro hanno portato il proprio saluto il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri e l’ex vicesindaco Marilena Piardi. Presenti anche i rappresentanti dell’ASL attraverso la direttrice del Distretto Sanitario di Ventimiglia, dottoressa Paola Camia.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri era rappresentato dalla dottoressa Barbara Bonino che, oltre a portare i saluti, ha espresso l’apprezzamento del presidente Ettore Perreca e dell’intero Consiglio per il lavoro e l’impegno dell’AIDM nel divulgare e approfondire temi scientifici di interesse comune in modo chiaro e comprensibile per la cittadinanza.

Gradita la presenza del dottor Mascelli dell’associazione “Cuore in Movimento”, con la quale prosegue una fattiva collaborazione.

Il pubblico ha seguito con grande interesse gli interventi, interagendo con le relatrici fino al termine dell’incontro e manifestando così apprezzamento per il lavoro svolto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla dottoressa Maglio e alla signora Aprosio per il sostegno offerto all’iniziativa.

Nella stessa giornata, la presidente AIDM Ana Popovic e la delegata regionale Elena Lanteri Cravet non hanno potuto partecipare all’evento di Vallecrosia in quanto impegnate a Sestri Levante in un importante convegno organizzato dall’AIDM Sezione Tigullio sul tema “La salute di genere nella società digitale”.

Ospite dell’iniziativa è stata la professoressa Deborah Cohen, giornalista e broadcaster britannica pluripremiata specializzata in salute, scienza e medicina, Science Editor di ITV News e Health Correspondent della BBC. Cohen è stata inoltre il primo capo dell’unità di indagine del British Medical Journal (BMJ), dove ha approfondito temi legati alla regolamentazione dei medicinali, all’accesso ai dati clinici, all’integrità della ricerca e ai conflitti di interesse.