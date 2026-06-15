Dal Vallone di Vens ai laghi alpini: il CAI Bordighera conquista uno degli angoli più suggestivi della Tinée

Una domenica all'insegna della montagna, della condivisione e della scoperta di paesaggi di rara bellezza. Si è svolta ieri la gita sociale del CAI – Club Alpino Italiano, sezione di Bordighera, che ha avuto come meta il Rifugio di Vens e gli splendidi laghi omonimi, incastonati in un vallone laterale della valle francese della Tinée, al confine con la cuneese Valle Stura di Demonte.

All'escursione hanno partecipato una ventina di soci, accompagnati dagli esperti accompagnatori Antonio Santeusanio e Mimmo Maisano, che hanno guidato il gruppo lungo un itinerario capace di regalare scorci mozzafiato e momenti di autentica convivialità. La "scarpinata" ha preso il via poco a monte del paese di Saint-Étienne-de-Tinée, punto di partenza di un percorso immerso nella natura incontaminata delle Alpi Marittime francesi. Passo dopo passo, i partecipanti hanno raggiunto il Rifugio di Vens, circondato dai celebri laghi alpini che rappresentano una delle mete escursionistiche più apprezzate dell'intera vallata.

Una giornata vissuta nel segno della passione per la montagna, favorita anche dalla piacevole compagnia e dalla soddisfazione di condividere fatica ed emozioni lungo il cammino. L'escursione ha così confermato ancora una volta il valore delle iniziative promosse dal CAI Bordighera, capaci di unire attività sportiva, conoscenza del territorio e spirito associativo. Il ricordo delle acque cristalline dei laghi di Vens, dei panorami d'alta quota e dell'atmosfera serena vissuta durante la giornata accompagnerà a lungo i partecipanti, già pronti a indossare nuovamente gli scarponi per le prossime avventure organizzate dalla sezione.