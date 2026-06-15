Denunce online, parte il nuovo servizio della Polizia di Stato: pre-denunce digitali e segnalazioni di smarrimento

Da oggi, 15 giugno, entra in funzione il nuovo servizio della Polizia di Stato "Denunce Online", una piattaforma digitale pensata per semplificare il rapporto tra cittadini e uffici di polizia, riducendo tempi e spostamenti per alcune tipologie di pratiche. Il portale consente di trasmettere telematicamente una pre-denuncia, che dovrà poi essere formalizzata entro le successive 48 ore presso un Ufficio della Polizia di Stato, previo appuntamento da prenotare direttamente sulla stessa piattaforma.

La sperimentazione riguarda, al momento, la questura di Rieti, la questura di Frosinone e i commissariati di Cassino, Fiuggi e Sora. Coinvolti anche il Centro operativo per la Sicurezza cibernetica Lazio con le sezioni di Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina, il Compartimento Polizia ferroviaria Lazio e i relativi posti di Frosinone, Orte, Roma Ciampino e Roma Termini, oltre alla sottosezione di Roma Tiburtina. Partecipano infine il Compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria e le sezioni di Frosinone e Rieti.

Le tipologie di reato per le quali è già possibile presentare una pre-denuncia online sono furto, frode informatica, truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento e diffamazione online. Novità importante anche sul fronte degli smarrimenti. Da oggi il servizio è operativo in tutta Italia per la segnalazione della perdita di beni personali, senza la necessità di recarsi successivamente negli uffici di polizia.

Sarà quindi possibile completare interamente online la segnalazione di smarrimento di cellulari, tablet, computer portatili, chiavi, denaro, pass di accesso al veicolo, carte d'identità cartacee o elettroniche, contrassegni per il parcheggio invalidi, libretti o tessere postali, targhe, bancomat e carte di credito.

Il verbale protocollato sarà disponibile nell'area personale del portale entro 96 ore dall'invio della segnalazione. Il documento scaricato avrà piena validità ai fini della richiesta di rilascio di una copia, dell'emissione di un nuovo documento o per eventuali ulteriori adempimenti amministrativi.

"Con questo nuovo strumento digitale, la Polizia di Stato punta a rendere più semplici e accessibili alcuni servizi essenziali per i cittadini, con procedure più snelle e una gestione più rapida delle pratiche."

Il link al portale "Denunce Online" è disponibile anche all'interno dell'app IO, nella sezione "Servizi" del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.