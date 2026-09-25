Giornata Mondiale del Cuore: incontri di sensibilizzazione e prevenzione a Taggia, Imperia e Ventimiglia (Foto)

Giornate per la prevenzione del rischio cardiovascolare nel Ponente Ligure. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, l’Area 1 organizza tre incontri gratuiti di sensibilizzazione e prevenzione nelle Case della Comunità di Taggia, Imperia e Ventimiglia
Un’occasione per conoscere meglio il proprio rischio cardiovascolare e prendersi cura della propria salute. Il primo appuntamento sarà martedì 29 settembre al secondo piano della stazione ferroviaria di Taggia dalle 14 alle 16. Il secondo incontro si terrà mercoledì 30 settembre al piano terra del Palasalute di Imperia dalle 14.30 alle 16.30 mentre l'ultimo verrà organizzato in via San Secondo 22 a Ventimiglia giovedì 1° ottobre dalle 10 alle 13.
Il personale sanitario sarà, dunque, a disposizione per la misurazione gratuita dei parametri e la compilazione della carta di valutazione del rischio cardiovascolare. Si potranno portare gli esami del sangue più recenti, effettuati al massimo nei tre mesi precedenti.