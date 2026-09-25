Centenario Confindustria Imperia, Assessore Scajola: "Lavoriamo insieme per la crescita del territorio"

L’assessore all’Urbanistica, Edilizia, Fondo Sociale Europeo e Trasporti, Marco Scajola ha partecipato oggi all’Expo Salso di Imperia alle celebrazioni per il centenario di Confindustria Imperia, nata il 26 settembre 1926. Una storia lunga un secolo, raccontata attraverso il tema “Passaggi di Tempo”, scelto per accompagnare le celebrazioni e la mostra dedicata ai cento anni dell’Associazione.

Nel corso della sua storia Confindustria Imperia ha accompagnato l’evoluzione del sistema produttivo provinciale, in particolare negli anni più recenti attraverso innovazione e apertura ai mercati internazionali. Oggi l’Associazione conta 273 aziende iscritte, per circa 7.720 dipendenti complessivi, dato record, e un fatturato annuo di circa 3 miliardi di euro.

“Celebrare cento anni di Confindustria Imperia significa ripercorrere una parte importante della storia economica e sociale della nostra provincia - dichiara l’assessore Marco Scajola - In questi cento anni le imprese, le famiglie imprenditoriali e i lavoratori hanno contribuito in modo significativo alla crescita del territorio. Oggi il tema “Passaggi di Tempo” ci porta naturalmente a guardare alle sfide del futuro, a partire dall’innovazione e dall’apertura internazionale. Regione Liguria considera Confindustria un interlocutore affidabile e serio e la collaborazione è particolarmente importante sui temi dell’orientamento, della formazione e del rapporto tra giovani e mondo del lavoro. Attraverso iniziative di Orientamenti, come “Career Talk” e “Ragazzi in Azienda”, lavoriamo per avvicinare sempre di più scuola e imprese, anche attraverso gli ITS. Allo stesso tempo, il miglioramento delle infrastrutture, a partire dal raddoppio ferroviario, rappresenta un elemento fondamentale per sostenere la crescita e la competitività del territorio. Una stretta collaborazione sinergica portata avanti con Confindustria nella redazione di nuove norme urbanistiche per la riqualificazione, il rilancio del territorio e per rendere le procedure più rapide, con meno burocrazia per le imprese. Ringrazio il presidente Luciano Tesorini e tutta Confindustria Imperia per questo importante anniversario e per il lavoro portato avanti quotidianamente a favore del sistema produttivo della provincia”.

“Celebrare i cento anni di Confindustria Imperia significa rendere omaggio a un secolo di imprese, persone e capacità di innovare che hanno contribuito alla crescita del Ponente ligure - dichiara l’assessore al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi - Questo anniversario, costruito attorno al tema del cambiamento come motore dello sviluppo, invita a guardare alla storia delle imprese ma anche alle trasformazioni future del territorio. Turismo, servizi e sistema produttivo crescono quando si fa rete, si investe sulla qualità e si valorizzano le eccellenze. A Confindustria Imperia e alle imprese che ne hanno costruito questa storia vanno i miei complimenti e l’augurio di continuare a essere protagoniste dello sviluppo del Ponente ligure”.

Alla celebrazione erano presenti il presidente di Confindustria Imperia Luciano Tesorini, il direttore Paolo Della Pietra, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, il senatore della Repubblica Gianni Berrino e il giornalista Beppe Severgnini. In collegamento è intervenuto Emanuele Orsini, presidente nazionale di Confindustria.