Ventimiglia, invecchiamento attivo: incontro di calcio camminato alla Fondazione Ernesto Chiappori a Latte (Foto)

Incontro di calcio camminato alla alla Fondazione Ernesto Chiappori a Latte, frazione di Ventimiglia. Un'iniziativa particolare andata in scena lo scorso 31 maggio.

Una partita dimostrativa tra un gruppo di operatori della Rsa di Latte e della Rsa Borea di Sanremo, familiari degli ospiti e volontari con lo scopo di promuovere attività fisiche socializzanti sul territorio a favore di un invecchiamento attivo della popolazione. "Il movimento è vita e la vita è movimento, relazioni e condivisione. Qui da noi con gli ospiti proviamo a farlo attraverso il pretesto/contesto dello sport utilizzando discipline sportive codificate ma adattate alle capacità dei partecipanti e agli obiettivi che si intende perseguire" - dice Paolo Lizzadro, educatore e allenatore della terza età - "Gli 'sport in gioco' sono attività fisiche adattate che sono solito promuovere e allenare. L’energia e le endorfine prodotte portano al miglioramento dell’umore e il loro effetto analgesico fa sentire anche meno gli acciacchi. Le ricadute benefiche sono innegabili a livello psicofisico purché l’attività sportiva sia praticata con costanza e, visto che a livello sociale i giochi in generale aiutano a rompere le barriere sociali dell’isolamento, è mia intenzione lanciare alcuni stimoli che vanno in questa direzione, quella dell’allenamento sportivo a un invecchiamento attivo per tutti noi, 'in carriera'. Da qui l’idea di iniziare a promuovere, sul territorio, occasioni di incontro attraverso pratiche sportive rivolte anche a quanti conducono ancora una vita attiva e che non risiedono in strutture protette".

"Il calcio camminato è una pratica sportiva che ha a che fare con il calcio perché ne ha le stesse caratteristiche di finalizzazione: fare gol e prenderne meno possibile" - sottolinea Lizzadro - "Si differenzia dal calcio vero e proprio per l’andatura, visto che è vietata la corsa, e per l’assenza del contatto fisico. Se si incappa in corsa e contrasti senza palla con l’avversario viene fischiato fallo. Ne consegue così che si è incoraggiati a giocare di squadra con passaggi che portino tutto il gruppo a partecipare alle azioni. La camminata veloce è l’andatura tipo. Gli ospiti della struttura assistendo all’incontro si sono divertiti facendo il tifo per i loro beniamini. Due di loro hanno arbitrato, prendendo molto sul serio l’incarico. Alla fine, la gara tra le due compagini, volutamente mescolate più volte, è finita in parità. I partecipanti si sono lasciati con il proposito di ripetere occasioni simili anche a patto di introdurre il cosiddetto 'terzo tempo', una mozione che è stata approvata all’unanimità".

Domenica 14 giugno alle 19, invece, la Fondazione Ernesto Chiappori ospiterà un concerto di musica mediterranea: "A Sud! A Sud". Per l'occasione si esibirà il "Lizzadro trio".